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Андрей Ведищев: «Когда ты тренер, восприятие игры совсем другое»

Андрей Ведищев рассказал об адаптации в новой роли.

Многолетний президент «Локомотива-Кубань» занял пост главного тренера команды.

– Вы теперь смотрите на баскетбол с другой стороны площадки – не из президентского кресла, а с тренерского мостика. Видится ли игра по-другому?

– Конечно, абсолютно. Другие ощущения, да и вообще, восприятие игры. Теперь ты должен следить не только за действиями нападения, за попаданиями. Смотришь и анализируешь, как защищаются, кто где не так сместился. Замечать нужно очень много мелких деталей – это пока что самое сложное в работе. Я думаю, это с опытом приходит.

– Можно ли сказать, что вы уже ощутили на себе все нюансы профессии главного тренера?

– Нет, конечно. Я только вхожу в эту роль. Работа очень непростая, много анализа, много теоретической работы, много человеческого фактора. Мне, как главному тренеру, ещё многое нужно улучшить. Но я буду стараться.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
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