  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Миндаугас Балчюнас избран президентом Федерации баскетбола Литвы

Миндаугас Балчюнас стал новым президентом Федерации баскетбола Литвы.

47-летний Балчюнас получил 84 из 147 голосов, обойдя бывшего игрока Робертаса Явтокаса.

Срок полномочий Балчюнаса продлится до конца сентября 2028 года. Он сменит Видаса Гедвиласа, вместе с которым работал в качестве генерального секретаря федерации. Балчюнас работает в организации с 2006 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoсборная Литвы
Федерация баскетбола Литвы
Миндаугас Балчюнас
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
153 минуты назад
Испания и Австрия стали победителями в женском и мужском финалах Кубка Европы по баскетболу 3х3
26 августа, 04:40
Тадас Седекерскис: «Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом»
1825 августа, 10:35
Дарюс Сонгайла покинул «Сперс» и может возглавить литовскую сборную
116 августа, 05:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»
8 минут назад
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
153 минуты назад
«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА
сегодня, 13:25
Вернон Максвелл об инциденте с болельщиком: «Этот белый парень говорил плохие вещи о моей мертворожденной дочери»
3сегодня, 12:22Видео
Андрей Кириленко о безумной трате: «Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого»
5сегодня, 11:30
Владимир Гомельский назвал фаворитов Восточной и Западной конференций НБА
7сегодня, 11:09
«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»
9сегодня, 10:12
Эргин Атаман об удалении в товарищеском матче с «Маккаби»: «Пытался обратить внимание на политический плакат на трибуне»
3сегодня, 09:44
«Мне нравятся перемены». Марк Кьюбан объяснил решение продать «Даллас»
5сегодня, 09:23
Курское «Динамо» в новом сезоне будет играть в Туле
5сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»
сегодня, 12:51
«Монако» сделал «Виллербану» предложение по Пэрису Ли
сегодня, 12:01
Семен Антонов о сборной: «Если буду нужен Лукичу, приеду»
сегодня, 11:51
Миндаугас Балчюнас избран новым президентом Литовской федерации баскетбола
1сегодня, 11:45
Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего
1сегодня, 10:49
Демар Дерозан: «Мы все становимся СМИ, как только берем в руки телефоны. Это значительно усложняет ситуацию»
сегодня, 10:39
Джош Харт подколол журналиста, который перестал быть инсайдером «Никс»
1сегодня, 09:15
Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост. В Сети предположили, что это намек на грядущий обмен
6сегодня, 08:30
«Бостон», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» просматривают Нассира Литтла
сегодня, 07:53
Джейлен Брансон: «Игроку НБА было бы проще заиграть в НФЛ, чем футболисту в НБА»
2сегодня, 06:50