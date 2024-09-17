Миндаугас Балчюнас избран президентом Федерации баскетбола Литвы

Миндаугас Балчюнас стал новым президентом Федерации баскетбола Литвы.

47-летний Балчюнас получил 84 из 147 голосов, обойдя бывшего игрока Робертаса Явтокаса.

Срок полномочий Балчюнаса продлится до конца сентября 2028 года. Он сменит Видаса Гедвиласа, вместе с которым работал в качестве генерального секретаря федерации. Балчюнас работает в организации с 2006 года.