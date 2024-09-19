Джейк Фишер из Yahoo! Sports является претендентом на место Эдриана Воджнаровски
Эдриан Воджнаровски покинул ESPN и спортивную журналистику.
Основными кандидатами на его позицию на телеканале считаются инсайдеры Шэмс Чарания и Крис Хэйнс.
Чуть позже репортер Сэм Амико сообщил, что инсайдер Сэм Фишер также находится в числе претендентов.
Фишер написал, что покидает должность старшего репортера Yahoo! Sports, которую занимал в течение 2 лет. Журналист также работал в Sports Illustrated и Bleacher Report.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдер Джейка Фишера
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