Джейк Фишер из Yahoo! Sports является претендентом на место Эдриана Воджнаровски

Эдриан Воджнаровски покинул ESPN и спортивную журналистику.

Основными кандидатами на его позицию на телеканале считаются инсайдеры Шэмс Чарания и Крис Хэйнс.

Чуть позже репортер Сэм Амико сообщил, что инсайдер Сэм Фишер также находится в числе претендентов.

Фишер написал, что покидает должность старшего репортера Yahoo! Sports, которую занимал в течение 2 лет. Журналист также работал в Sports Illustrated и Bleacher Report.