Инсайдер НФЛ Адам Шефтер: «Эдриану Воджнаровски надоело держать телефон в одной руке во время использования писсуара»
Адам Шефтер прокомментировал завершение карьеры Эдриана Воджнаровски.
«Люди не понимают в точности, чем мы зарабатываем.
Он хотел вернуть свою жизнь. Не хотел все время работать на выходных, пропускать семейные события. Принимать душ, как нам приходилось, прижимая телефон к двери, чтобы продолжать читать текст. Держать телефон в одной руке у писсуара. Это наша жизнь, и он решил от нее отказаться.
Эту работу нельзя делать, ей нужно жить. И его это достало. Он хочет вернуться к нормальному существованию.
И он заслужил это после сокрушительного успеха на протяжении всей карьеры. Теперь он может делать все, что захочет, и это правильно», – заключил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости