Инсайдер НФЛ Адам Шефтер: «Эдриану Воджнаровски надоело держать телефон в одной руке во время использования писсуара»

Адам Шефтер прокомментировал завершение карьеры Эдриана Воджнаровски.

«Люди не понимают в точности, чем мы зарабатываем.

Он хотел вернуть свою жизнь. Не хотел все время работать на выходных, пропускать семейные события. Принимать душ, как нам приходилось, прижимая телефон к двери, чтобы продолжать читать текст. Держать телефон в одной руке у писсуара. Это наша жизнь, и он решил от нее отказаться.

Эту работу нельзя делать, ей нужно жить. И его это достало. Он хочет вернуться к нормальному существованию.

И он заслужил это после сокрушительного успеха на протяжении всей карьеры. Теперь он может делать все, что захочет, и это правильно», – заключил инсайдер ESPN.