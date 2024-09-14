Известный баскетболист и тренер Александр Брызгалов умер в возрасте 65 лет

В Новосибирске в возрасте 65 лет скончался Александр Брызгалов.

Сегодня, 14 сентября, бывшего баскетболиста и тренера похоронили на Инском кладбище в Первомайском районе Новосибирска.

Причиной смерти стала онкология.

«Александр Михайлович был не просто выдающимся игроком, но и человеком с великодушным сердцем. Он всегда был опорой для товарищей и источником вдохновения для молодых атлетов, стремящихся к вершинам. Его страсть и упорство стали ориентиром для многих», — отмечается в сообщении женского «Динамо».

Брызгалов – мастер спорта СССР. Баскетболом занимался с 12 лет, играл в СК «Молодость» (Новосибирск).

Выступал за команды «Локомотив» (Новосибирск), СКА (Киев), «Строитель» (Иркутск), «Быдгощ» (Быдгощ, Польша), «Туров» (Згоржелец, Польша), «Луч» (Ангарск).

С 2000 по 2006 годы Брызгалов работал в тренерском штабе «Динамо» (Новосибирская область), с 2004 по 2006 годы был главным тренером команды «Динамо-Энергия».

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