На 78-м году ушел из жизни известный арбитр Михаил Григорьев

Теги происшествия чемпионат России судьи Баскетбол

На 78-м году ушел из жизни один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаил Григорьев.

Григорьев в течение своей карьеры арбитра (начал судить Высшую лигу чемпионатов СССР в 1968 году) отработал на трех Олимпиадах, многочисленных чемпионатах мира и Европы среди мужчин и женщин, обслуживал матчи всех еврокубков (в том числе финал Кубка чемпионов-83/84 в Женеве между римским «Виртусом» и «Барселоной»), игры легендарной серии сборной СССР и «Атланты» в 1988 году, Спартакиады народов СССР-1979, финал мужского турнира Универсиады-1995.

В 1974 году Григорьев стал судьей Всесоюзной категории, с 1977-го -Международной категории, а в 2001-м - Почетным судьей Международной категории. В апреле этого года приказом министра спорта РФ Олега Матыцина ему было присвоено почетное спортивное звание «Почетный спортивный судья России».

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2 комментария

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Михаил Бородовский
Очень жаль. Я ещё помню его.
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vaslover
Светлая память Михаилу Петровичу.
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