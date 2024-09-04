Дуайт Ховард утверждает, что «Лейкерс»-2020 могли стать династией. На деле – без шансов

Даже в мечтах.

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» решил напомнить о себе. Сделал он это самым экономным и привычным образом, при помощи целой тирады дурацких высказываний. Самое абсурдное звучало так.

«Роб Пелинка сломал династию, которую мы начали строить (имеется ввиду чемпионство 2020-го). Мы бы выиграли как минимум два титула с шансом побороться за третий», – возвестил Ховард.

«Факты», – поддакнул центровому бывший ассистент «Лейкерс» Фил Хэнди.

Вот только факты как раз говорят об обратном.

«Лейкерс»-2020 не могли превратиться в династию даже в теории

Для начала неплохо бы сформулировать – что такое династия? Даже если снизить общепризнанные стандарты с три-пита, то есть трех титулов подряд (а такое за последние полвека мы видели всего три раза) – все равно подразумевается команда, которая или смогла защитить чемпионство в следующем сезоне («Майами» Леброна), или взяла несколько титулов с краткосрочными интервалами («Сан-Антонио» Данкана), при этом оставаясь контендером на дистанции пяти-шести сезонов.

С 90-ми все понятно, там выискался один Лобачевский, упростивший кубковую арифметику до уровня начальных классов. Что дальше?

«Лейкерс» в начале 00-х забирают три титула подряд (2000, 2001, 2002), по инерции заходят в финал в 2004-м, где проигрывают «Детройту». «Сперс» в присущей им тягучей, домостроевской манере вообще не пропускают плей-офф в период с 1998-го по 2019-й, пять раз выигрывают чемпионат и все равно частенько служат поводом для издевательств баскетбольных пуристов, поскольку команде ни разу не удается оформить даже дубль.

Затем – «Лейкерс» времен эгоцентризма Кобе Брайанта, окупившегося в итоге не только большими победами, но и наследием, которое на весах времени еще окажется подороже двух титулов, выигранных в 2009-м и 2010-м. В хронологии этой династии естественным образом умещаются поражение в шести матчах от «Бостона» в принципиальном финале-2008 и джентельменски свип от будущего чемпиона «Далласа» во втором раунде плей-офф-2011. Все в соответствии с крайностями, отличавшими Брайанта: только чемпионство, а если и поражение, то от чемпионов.

«Уорриорз» – вне зависимости от того, считать чемпионство-2022 послесловием или отдельным выходом на бис – в конечном итоге не оставляют пространства для интерпретаций. Пять финалов подряд, победы в трех, в 2017-м и 2018-м – два титула подряд. Бухгалтерия такая же белая и прозрачная, как на вписке у Святого Петра.

Ну а что там зачинатели династии 2020-го? А они до этого шесть лет паслись за забором плей-офф. В постчемпионском 2021-м исковерканная – по мнению Ховарда – генменеджером Робом Пелинкой команда проиграла в первом раунде «Финиксу» (2-4). А дальше шаг назад, чтобы затем совершить два вперед… и оступиться. В 2022-м команда вообще не попала в плей-офф. В 2023-м дошла до финала Западной конференции, но не нашла в себе ресурса сопротивляться будущим чемпионам «Наггетс» (0-4). В прошлом сезоне зацепили всего одну победу во всем розыгрыше плей-офф, в первом раунде против того же «Денвера». Как видите, ни о какой преемственности, долгосрочном проекте и тщательной стратегии ни до 2020-го, ни после речи не идет. И, в общем-то, идти не могло. По самой банальной и естественной из причин.

Времени – нет

А у «Лейкерс»-2020 его не было вообще. В сезон-2019/20, ворчливо покряхтывая и назидательно размахивая клюкой, команда заходила в ранге второй самой возрастной: средний возраст «Лейкерс» был 29,7 лет. Древнее были только «Рокетс» (30,2), но и они продержались недолго. В зимнее трансферное окно «Лейкерс» подписали Маркиффа Морриса (30 лет) и Диона Уэйтерса (28 лет), и на клубный автобус команды нанесли надпись «Лос-Анджелесское Долголетие». Леброну в том году стукнуло 35 лет, в лиге было только десять игроков старше него.

Свое чемпионство в 2020-м «Лейкерс» выстрадали в возрасте «кому за 30». Бывали, правда, и более возрастные победители чемпионатов, но что там по теме династий? Ничего обнадеживающего для Ховарда с его завиральными теориями.

Вот как выглядят пять самых старых команд, побеждавших в чемпионате.

«Сан-Антонио Сперс»-2007

Средний возраст: 30,72 года

Как раз концовка того знаменательного забега с тремя титулами за пять лет и годичными антрактами. Следующий кубок «Сперс» взяли только в 2014-м, и это во многом уже была команда юного Кавая. «Сан-Антонио»-2007 были состоявшейся династией, а не той, которая уповала на теорию вероятности, о которой грезит Ховард.

«Чикаго Буллз»-1997

Средний возраст: 30,75 года

Второй титул подряд после возвращения Джордана и пятый из шести, завоеванных в течение восьми лет. Больше добавить нечего.

«Бостон Селтикс»-1969

Средний возраст: 30,79 года

Выдающаяся кульминация кратковременного, но насыщенного пребывания Билла Расселла на должности играющего главного тренера «Кельтов»: два титула за три года: всем бы дебютантам такую статистику. Но сразу после победы в 1969-м ушли два самых пожилых игрока команды – сам Расселл и его товарищ Сэм Джонс, средний возраст «Селтикс» разом стал на целых два года ниже (хотя они и остались самыми пожилыми в лиги). В итоге «Бостон» вовсе на два года забыл о плей-офф.

«Даллас Мавэрикс»-2011

Средний возраст: 31,6 года

Самый красноречивый пример. Старики-разбойники во главе с 33-летним Новицки и 37-летним Киддом поднапружились, взяли долгожданный, намоленный титул, и… как бы, все. В последующие пять сезонов команда четырежды выходила в плей-офф, но каждый раз неизменно вылетала в первом раунде. Суровая правда жизни, почти за десять лет до чемпионства «Лейкерс» показавшая, что иметь какие-то притязания на зачатие династии, будучи возрастной командой, попросту смешно.

«Чикаго Буллз»-1998

Средний возраст: 32,1 года

Вот и единственный позитивный пример, когда возрастная команда смогла защитить титул. Только это уже был шестой в их коллекции. К моменту начала плей-офф семи игрокам из ростера было за 30, еще одному исполнилось 30 по ходу плей-офф, еще двое праздновали юбилей в межсезонье. Но не просто так название «Последний танец» появилось еще до старта того сезона.

Вероятно, продлить жизнь проекта «В бой идут одни старики», давшего выхлоп в 2020-м, можно было за счет точечных усилений. Но тут сложно пенять на что-то конкретно Пелинке. Об избирательности не может идти речи, если большая часть состава – ветераны на истекающих контрактах. Ховарду попросту стало обидно, что с ним не стали подписывать новое соглашение, только вот его, в отличие генменеджера, понять сложнее.

Сразу после титула Пелинка работал в непростых условиях. Отчасти справился

Интересно, кого имеет в виду Ховард, говоря о роспуске строящейся династии? Себя, Рондо, Дэнни Грина и Джавейла Макги? Все они были в числе восьми игроков ЛАЛ, оказавшихся на рынке свободных агентов. Восьми! Больше половины заявки. Только лишь Ховард по наивности рассчитывал на премирование в связи с победой. Остальные были куда рациональнее.

«Я не был удивлен. Я просто посмотрел, куда перехожу, и подумал: «Ладно. Видимо, этот обмен усилит обе команды». Подписавшись с «Лейкерс», я сразу понял, что этот контракт будет трудно сохранить», – цитата Дэнни Грина после его обмена (добили еще 28-м пиком) в «Оклахому» на Денниса Шредера.

Переход Шредера в том моменте казался чудом для стареющего ростера «Лейкерс», оставшегося без разыгрывающего. Рондо ожидаемо не смог договориться с «Лейкерс» о продлении контракта и ушел на большие деньги свободным агентом в «Атланту». Молодой Шредер только что провел свой самый эффективный сезон в карьере в «Тандер», проиграл в гонке за награду «Лучшему шестому» только Монтрезу Харреллу, набирал 19+4+4. В определенных вариациях он мог нивелировать отсутствие как Грина, так и Рондо.

Кстати, Лучшего запасного НБА Харрелла «Лейкерс» тоже получили! Подписали его на 2 года за 19 миллионов. На роль Грина взяли по уцененке другого опытного снайпера Уэсли Мэттьюза (год за 3,6 миллиона), не стали проходить мимо Марка Газоля (2 года на минимальный контракт), который должен был без проблем забрать минуты Макги.

Да и в том, что касается продлений, Пелинка смог обойтись без критических потерь. Леброн (2 года на 85 миллионов), Энтони Дэвис (5 лет на 190 миллионов), Кентавиус Колдуэл-Поуп и Кайл Кузма (оба – 3 года на 40 миллионов, у Кузмы продление стартовало через год) и даже Маркифф Моррис (1 год на минимум) – все остались в команде. Исход только сейчас стало принято считать массовым. В действительности тех, кто ушел сразу после чемпионского титула, в лучшем случае можно было назвать игроками, чье будущее в «Лейкерс» было необязательным.

Эвери Брэдли (подался в «Майами»), Ховард («Филадельфия»), Рондо («Атланта»), Куинн Кук и Джавейл Макги («Кливленд»), Джей Ар Смит (оказался умнее всех и поступил в университет, чтобы играть там в гольф), Дион Уэйтерс (впал в депрессию, где пребывает и поныне), Дэнни Грин (транзитом через «Оклахому» попал в «Филадельфию») вполне грамотно распорядились бонусными баллами, которые дает чемпионский перстень и – каждый в меру умений и желаний – оформили себе пенсию в других командах.

Нужно обладать очень бурным воображением, чтобы всерьез полагать, что эта группа 30-летних ветеранов, помогавших Леброну брать титул в – не будем забывать – чрезвычайно специфических условиях «пузыря», смогла бы повторить успех. Или хотя бы чем-то оказалась лучше пришедших им на смену Шредера-Харрелла-Газоля-Мэттьюза. Проблемы «Лейкерс»-2021 были в сжатом календаре, здоровье лидеров, кризисе тренерских идей и усилении молодых конкурентов. А чуть позже – и в неадекватных амбициях, вылившихся в обмен Уэстбрука, подписание еще боле пожилого, чем Леброн, Кармело, возвращение все тех же, но только еще и состарившихся Ховарда, Рондо и Брэдли. И параллельно с этим – расставание с Карузо, Колдуэлл-Поупом, Кузмой и Шредером.

Но даже если бы менеджмент не допускал этих ошибок в комплектации, которые случились совсем не сразу после титула, одновременно с уходом Дуайта – вокруг Леброна, Дэвиса и их медкнижки уже невозможно было бы собрать вторую чемпионскую команду.

И это не говоря о том, что династия – не просто несколько титулов подряд, а, как правило, философия, культура, ценности, объединяющиеся группу людей. Это то, частью чего Дуайт Ховард хотел, но так и не смог стать. Вероятно, поэтому он продолжает гнать от себя эти мысли прочь, обвиняя во всех бедах то ли Роба Пелинку, то ли недостаточно плотную консистенцию кофейной гущи.

Фото: Gettyimages.ru /Ethan Miller, Douglas P. DeFelice, Kevin C. Cox