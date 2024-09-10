Демар Дерозан: «Игра за «Чикаго» была сбывшейся мечтой»
Демар Дерозан рассказал о выступлении за «Буллз».
Форвард провел в «Чикаго» три сезона после перехода из «Сперс».
«Это было настоящим возрождением. Сан-Антонио – некрупный рынок. Пандемия, «пузырь», игра без болельщиков. Тяжелые три года.
Переход в «Чикаго», на крупнейший рынок, в легендарную организацию, попадание на Матч всех звезд, участие в гонке за MVP – все это было сбывшейся мечтой.
Даже в последний сезон, в 34 года, я пропустил 3 матча. Лидировал в лиге по минутам на площадке. Это дань упорному труду, приверженности игре и любви к баскетболу. Моему желанию вернуть «Буллз» на вершину и сделать достойными уважения. Я выложился по полной во всех взлетах и падениях», – заключил баскетболист.
Дерозан перешел в «Сакраменто» в это межсезонье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Podcast P with Paul George
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