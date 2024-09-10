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«Автодор» потерял как минимум 31 миллион рублей из-за срыва сделки с Куинндэри Уизерспуном (Mash)

«Автодор» потерял крупную сумму из-за срыва перехода Куинндэри Уизерспуна

27-летний американский защитник, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и в итоге не будет играть за команду.

Как сообщает Mash, саратовский клуб потерял как минимум 31 миллион рублей.

«Автодор» ведет поиск альтернативного игрока на позицию и намерен защищать свои интересы правовыми методами.

Уизерспун стал вторым иностранным баскетболистом, который не будет выступать за саратовский клуб после инцидента с беспилотниками 5 сентября. Куинндэри должен был поселиться в ЖК «Волга Скай», который подвергся атаке. Ранее расторжения контракта попросил испанский защитник Марк Гарсия.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Mash
происшествия
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
logoКуинндэри Уизерспун
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