«Автодор» потерял как минимум 31 миллион рублей из-за срыва сделки с Куинндэри Уизерспуном (Mash)
«Автодор» потерял крупную сумму из-за срыва перехода Куинндэри Уизерспуна
27-летний американский защитник, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и в итоге не будет играть за команду.
Как сообщает Mash, саратовский клуб потерял как минимум 31 миллион рублей.
«Автодор» ведет поиск альтернативного игрока на позицию и намерен защищать свои интересы правовыми методами.
Уизерспун стал вторым иностранным баскетболистом, который не будет выступать за саратовский клуб после инцидента с беспилотниками 5 сентября. Куинндэри должен был поселиться в ЖК «Волга Скай», который подвергся атаке. Ранее расторжения контракта попросил испанский защитник Марк Гарсия.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Mash
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