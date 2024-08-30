  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер – основные кандидаты на позицию третьего комментатора на финал НБА на ESPN
2

Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер – основные кандидаты на позицию третьего комментатора на финал НБА на ESPN

ESPN выбирает третьего комментатора на финал НБА

После перехода Джей Джей Редика на должность главного тренера «Лейкерс» место снова стало вакантным. Основными претендентами являются бывшие игроки Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер, имеющие соответствующий опыт комментирования и аналитики.

Скорее всего, один из них присоединится к Майку Брину и Дорис Берк в решающих матчах сезона-2024/25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Марчанда
logoРичард Джефферсон
logoГрант Хилл
logoНБА
телевидение
Дорис Берк
Тим Леглер
Майк Брин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
4вчера, 08:24Фото
«Лейкерс» и «Бостон» лидируют в сезоне-2024/25 НБА по количеству матчей на национальном телевидении
1327 августа, 16:07Фото
Оператор регионального спортивного вещания Diamond Sports Group продолжит трансляции матчей НБА в сезоне-2024/25, несмотря на банкротство
425 августа, 09:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Марк Кьюбан об уходе Джейлена Брансона в «Никс»: «Надеялись на преимущество своей площадки»
6сегодня, 17:48
Ти Джей Макконнелл подпишет продление контракта с «Индианой» на 4 года и 45 миллионов долларов
5сегодня, 17:23
НБА – лидер среди спортивных лиг США по количеству подписчиков в Instagram
3сегодня, 17:05
Стефен Карри о продлении контракта: «Хорошо, что разобрались с этим вопросом, теперь можем сконцентрироваться на баскетболе и предстоящем сезоне»
9сегодня, 15:49
Марк Кьюбан о Клэе Томпсоне: «Нужно будет просто стоять в углу и бросать с получения после передач Луки и Кайри. Мы упростим ему жизнь»
16сегодня, 15:35
Холден о финале Евробаскета-2007: «Блатт показал нам флаеры с информацией о вечеринке в честь победы испанцев. Они думали, что уже выиграли»
24сегодня, 14:36
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Мало кто знает, чего стоила комплектация команды этим летом»
4сегодня, 13:58
Федерация баскетбола Франции подтвердила уход Венсана Колле с поста главного тренера сборной
1сегодня, 12:55
Рашад Маккэнтс: «Клэй отказался от варианта с «Лейкерс», потому что не хотел становиться частью цирка»
7сегодня, 11:51
Дуайт Ховард: «Не думаю, что Гобер заслужил все призы «Мистер замок», которые ему дали»
15сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Шабазз Напьер ведет переговоры с «Баварией»
сегодня, 16:48
Кармело Энтони о Зайоне Уильямсоне: «Речь не о том, чтобы добиться хорошей физической формы, а чтобы сохранить ее»
1сегодня, 16:27
Майк Бибби о сезоне в «Майами»: «Это не было похожим ни на что другое. Измерение процента жира каждую неделю. Пришлось купить один комплект формы, чтобы забрать домой»
сегодня, 15:10
Джереми Сохан разбил свой Porsche, не справившись с управлением
4сегодня, 14:45Фото
Франк Ниликина: «Кто же не хочет связи с болельщиками, как у Матиаса Лессора? Это мечта любого игрока»
сегодня, 14:22
Пабло Ласо: «Какая мне разница, кто кого подписал, пока у меня есть Маркус Ховард?»
сегодня, 13:41
Осар Томпсон: «Хочу быть «железным человеком». Играть в каждом матче»
3сегодня, 13:28
Эваном Фурнье интересуются клубы из Испании, Италии и Франции, защитник может вернуться в Европу
сегодня, 13:14
Деррик Уайт согласился с болельщиками, которые назвали Леброна «величайшим»
3сегодня, 12:15Видео
Метта Уолд Пис рассказал, как рождение его пятого ребенка связано с Кобе Брайантом
2сегодня, 11:15Фото