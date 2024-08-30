Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер – основные кандидаты на позицию третьего комментатора на финал НБА на ESPN

ESPN выбирает третьего комментатора на финал НБА

После перехода Джей Джей Редика на должность главного тренера «Лейкерс» место снова стало вакантным. Основными претендентами являются бывшие игроки Грант Хилл , Ричард Джефферсон и Тим Леглер, имеющие соответствующий опыт комментирования и аналитики.

Скорее всего, один из них присоединится к Майку Брину и Дорис Берк в решающих матчах сезона-2024/25.