Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер – основные кандидаты на позицию третьего комментатора на финал НБА на ESPN
ESPN выбирает третьего комментатора на финал НБА
После перехода Джей Джей Редика на должность главного тренера «Лейкерс» место снова стало вакантным. Основными претендентами являются бывшие игроки Грант Хилл, Ричард Джефферсон и Тим Леглер, имеющие соответствующий опыт комментирования и аналитики.
Скорее всего, один из них присоединится к Майку Брину и Дорис Берк в решающих матчах сезона-2024/25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Марчанда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости