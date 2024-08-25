Оператор регионального спортивного вещания Diamond Sports Group продолжит трансляции матчей НБА в сезоне-2024/25, несмотря на банкротство

Diamond Sports Group проходит процедуру банкротства.

Компания, владеющая сетью регионального кабельного телевидения Bally Sports, успешно завершила переговоры с НБА и НХЛ и продолжит трансляцию матчей лиг в сезоне-2024/25.

В портфеле оператора остались соглашения с 13 клубами НБА и 9 командами НХЛ.

Окончательный статус компании будет определен в результате судебного слушания 3 сентября. Если компания останется банкротом, следующий сезон станет последним в совместной работе со спортивными лигами.

Ситуация с Diamond Sports Group развивается на фоне переориентирования клубов на альтернативные методы взаимодействия с потребителями их продукта.