Оператор регионального спортивного вещания Diamond Sports Group продолжит трансляции матчей НБА в сезоне-2024/25, несмотря на банкротство
Diamond Sports Group проходит процедуру банкротства.
Компания, владеющая сетью регионального кабельного телевидения Bally Sports, успешно завершила переговоры с НБА и НХЛ и продолжит трансляцию матчей лиг в сезоне-2024/25.
В портфеле оператора остались соглашения с 13 клубами НБА и 9 командами НХЛ.
Окончательный статус компании будет определен в результате судебного слушания 3 сентября. Если компания останется банкротом, следующий сезон станет последним в совместной работе со спортивными лигами.
Ситуация с Diamond Sports Group развивается на фоне переориентирования клубов на альтернативные методы взаимодействия с потребителями их продукта.
Как можно функционировать дальше, будучи банкротом? Выплачивать зарплаты, налоги, вести деятельность?
В процессе банкротства должник будет пытаться реорганизовать свой долг и выполнить свои обязательства перед кредиторами, продолжая свою деятельность.
Банкротство по Главе 11 - банкротство с реорганизацией, потому что его цель:
продолжить работу,
реструктурировать существующий долг;
двигаться вперед.
Подача заявки на банкротство по Главе 11 предполагает:
подачу прошения о банкротстве в суд,
подготовку подробного план - графика всех своих текущих обязательств и активов;
подачу заявления о раскрытии информации с подробными сведениями о своем финансовом положении и операциях,
подачу плана реорганизации.
План реорганизации - это предложение относительно того, как существующий должник планирует погасить кредиторов.
Кредиторам предоставляется приоритет в зависимости от типа их задолженности.
Кредиторы по обеспеченным кредитам, как и банки, обычно получают в 1ю очередь при банкротстве в соответствии с Главой 11, затем необеспеченные кредиторы, такие как держатели облигаций и поставщики товаров и услуг.
Акционеры получают деньги в последнюю очередь.