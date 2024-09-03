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  • Дуайт Ховард: «Решение покинуть «Лейкерс» принималось на эмоциях. На меня тогда сыпались все шишки»
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Дуайт Ховард: «Решение покинуть «Лейкерс» принималось на эмоциях. На меня тогда сыпались все шишки»

Дуайт Ховард рассказал, как уходил из «Лейкерс» в 2013 году

«Решение покинуть «Лейкерс» было принято на эмоциях. Я точно не сидел и не размышлял о событиях, принимая логичное решение, потому что был разозлен. Ребят, я вернулся и играл после операции на спине. Это худшая операция, которая может случиться в жизни, черт побери. Прямо у вас в спине. Одно неверное движение – и вы можете оказаться парализованным. Доктор делает что-то не так, и все. Я перенес такую операцию, рассчитывая, что переберусь в Лос-Анджелес к Кобе, буду выносить всех вместе с ним и позабуду всю эту ерунду, что случилась со мной в Орландо. Но все пошло не плану.

И все шишки посыпались на меня. Реакция была следующая: «Мне надо валить отсюда. Не могу здесь больше оставаться. Почему я должен остаться?» У меня был разрыв связки плеча, операция на спине, а эти люди злятся на меня. А я ведь даже не стал делать ради них операцию на плече, сказал, что справлюсь без операции и буду играть так», – вспомнил центровой.

Ховард покинул «Лейкерс» после сезона-12/13, когда команда вылетела в первом раунде плей-офф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
logoЛейкерс
logoДуайт Ховард
logoНБА
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