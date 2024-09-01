Дасти Гарза об активах «Сперс»: «Драфт-пики «Атланты» недоступны для обмена»

Дасти Гарза прокомментировал трансферную политику «Сперс»

«Драфт-пики «Атланты» очень ценятся в клубе и на данный момент недоступны. Если бы даже какие-то обсуждения происходили, то не в отношении тех игроков, чьи имена обычно упоминаются.

Многие не понимают, что «Сперс» больше не полагаются на ощущения в работе на рынке и на драфте. Они используют сложные инструменты статистической аналитики и прогнозируемой стоимости. Офис находится на передовой технического прогресса и использует его в своих решениях», – написал репортер News4SA.

«Сан-Антонио » принадлежат незащищенные драфт-пики «Атланты» первого раунда 2025 и 2027 года и право на обмен пиками в 2026.