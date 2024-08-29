Джейсон Тейтум о пропуске матчей в сборной США: «Не хандрил и не скандалил. Оставался готовым и делал, что просили»
Джейсон Тейтум спокойно отнесся к пропуску матчей на Олимпиаде
«Я не хандрил, не скандалил. Не злился на весь мир.
Оставался готовым и делал то, что просили. И выиграл золотую медаль в конце концов, так ведь?
Знаю, что не попал ни одного «джампшота» в сборной. Не знаю почему. Закон средних чисел.
В сборной странный ритм. Никогда точно не знаешь, когда тебе достанется мяч. Но это часть обязанностей, на которые ты подписываешься. Я уже сталкивался с этим раньше», – рассказал Тейтум в интервью The Athletic.
Тейтум пропустил два матча сборной во время Олимпиады по решению главного тренера Стива Керра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости