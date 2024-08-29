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  • Джейсон Тейтум о пропуске матчей в сборной США: «Не хандрил и не скандалил. Оставался готовым и делал, что просили»
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Джейсон Тейтум о пропуске матчей в сборной США: «Не хандрил и не скандалил. Оставался готовым и делал, что просили»

Джейсон Тейтум спокойно отнесся к пропуску матчей на Олимпиаде

«Я не хандрил, не скандалил. Не злился на весь мир.

Оставался готовым и делал то, что просили. И выиграл золотую медаль в конце концов, так ведь?

Знаю, что не попал ни одного «джампшота» в сборной. Не знаю почему. Закон средних чисел.

В сборной странный ритм. Никогда точно не знаешь, когда тебе достанется мяч. Но это часть обязанностей, на которые ты подписываешься. Я уже сталкивался с этим раньше», – рассказал Тейтум в интервью The Athletic.

Тейтум пропустил два матча сборной во время Олимпиады по решению главного тренера Стива Керра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoБостон
logoсборная США
logoСтив Керр
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoДжейсон Тейтум
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