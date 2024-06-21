Джулиус Рэндл: «Восстанавливаюсь с опережением графика, буду готов к началу сезона»

Джулиус Рэндл рассказал о процессе реабилитации после травмы плеча.

Звездный форвард «Никс» заявил, что он «опережает график» в восстановлении после апрельской операции.

«Я в порядке, я здоров. Двигаюсь к цели. Это процесс. Это одна из тех вещей, которые занимают много времени. Я понимал, на что иду.

Но сейчас я опережаю график, чувствую себя хорошо. Я здоров. Буду готов, когда начнется сезон», – сказал баскетболист.

Рэндл последний на сегодня матч провел 27 января, когда получил вывих правого плеча во время встречи с «Майами».

сделали операцию 9 апреля. Изначально «Никс» заявляли, что он пройдет повторное обследование в сентябре.