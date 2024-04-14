Кендра Рэндл в поддержку мужа: «Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься»

Жена Джулиуса Рэндла поддержала его в соцсетях.

«Меньше года назад, мы были на том же месте с операцией на голеностопе. Ты сражался, попал на Матч всех звезд в третий раз, потом снова получил травму. Видела, как ты боролся за то, чтобы вернуться к команде, но знаю, что все в руках бога. Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься. Я так тобой горжусь», – написала жена форварда « ».

пытался восстановиться от вывиха плеча к плей-офф, но вынужден был закончить сезон и лечь на операцию.

В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24,0 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.