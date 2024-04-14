Кендра Рэндл в поддержку мужа: «Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься»

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

Жена Джулиуса Рэндла поддержала его в соцсетях.

«Меньше года назад, мы были на том же месте с операцией на голеностопе. Ты сражался, попал на Матч всех звезд в третий раз, потом снова получил травму. Видела, как ты боролся за то, чтобы вернуться к команде, но знаю, что все в руках бога. Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься. Я так тобой горжусь», – написала жена форварда «Нью-Йорка».

Джулиус Рэндл пытался восстановиться от вывиха плеча к плей-офф, но вынужден был закончить сезон и лечь на операцию.

В сезоне-2023/24 Рэндл набирал 24,0 очка, 9,2 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч, реализуя 47,2% с игры и 31,1% из-за дуги.

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4 комментария
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Такой драматичный пост будто у него рак яиц нашелся
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Ответ xQcoW
Такой драматичный пост будто у него рак яиц нашелся
У нее
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"лечь на операцию"
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Кендра Рэндл - звучит как скороговорка у логопеда
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