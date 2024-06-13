Нэйт Сестина может перейти из «Фенербахче» в «Валенсию»

Нэйт Сестина собирается использовать опцию игрока и покинуть «Фенербахче».

27-летний американский форвард набирал 9,6 очка и 5,1 подбора в матчах национального чемпионата в сезоне-2023/24.

Форвард успешно показал себя в «Финале четырех» , набирая в среднем 9 очков и 3 подбора при реализации в 54,5% бросков с игры.

По сообщению источника, может оказаться в «Валенсии». Испанский клуб может потерять место в Евролиге в следующем сезоне.