Ник Калатес подтвердил информацию об уходе из «Фенербахче»

По сообщениям источников, Ник Калатес перейдет в «Монако».

Защитник подтвердил факт ухода из « » после победы в чемпионате Турции.

«Я счастлив быть с этими ребятами. Мы были семьей. Любой чувствовал себя как дома в этой команде и мог показывать свою лучшую игру. Я расстроен, мне нравилось играть перед нашими фанатами. Надеюсь, что ухожу на высокой ноте. Благодарю «Фенербахче» за все предоставленные возможности», – рассказал Калатес.

Найджел Хэйс-Дэвис сказал несколько слов об одноклубнике.

«Наш первый год был полностью провальным. Худший сезон в моей карьере. Но мы справились, и этот парень сильно мне помог. Люблю Ника, он мне как старший брат. Попал в символическую сборную Евролиги благодаря ему», – заявил форвард турецкого клуба.

В сезоне-2023/24 «Фенербахче» выиграл чемпионат Турции и попал в «Финал четырех» Евролиги.