Женская НБА. «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Чикаго», «Сиэтл» был сильнее «Финикса»

Сегодня прошли три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Чикаго», «Сиэтл» был сильнее «Финикса», «Коннектикут» выиграл у «Вашингтона».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

КОННЕКТИКУТ – Вашингтон – 76:59 (19:18, 13:15, 26:10, 18:16)

КОННЕКТИКУТ: Боннер (20 + 8 подборов), Харрис (14 + 6 передач).

ВАШИНГТОН: Эдвардс (14 + 9 подборов), Хайнс-Аллен (10).

5 июня. 2:00

Чикаго – Нью-Йорк – 75:88 (15:31, 33:18, 18:16, 9:23)

ЧИКАГО: Картер (16), Мабри (15 + 6 подборов + 5 передач).

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (33 + 14 подборов), Ионеску (24 + 7 подборов).

5 июня. 3:00

Сиэтл – Финикс – 80:62 (25:12, 21:21, 18:10, 16:19)

СИЭТЛ: Магбегор (21 + 9 подборов), Диггинс-Смит (17).

ФИНИКС: Коппер (19 + 7 подборов), Клауд (10 + 6 подборов + 5 передач).

5 июня. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.