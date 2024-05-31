Рашид Уоллес: «Пистонс» 2004 года выбили бы все дерьмо из «Уорриорз» образца 2017-го»

Рашид Уоллес спрогнозировал победителя в паре «Пистонс»-2004 – «Уорриорз»-2017.

Бывший игрок « » уверен в том, что его команда справилась бы с калифорнийским коллективом со , Клэем Томпсоном и Кевином Дюрэнтом в составе.

«У нас была защита. У нас все строилось вокруг защиты, мы могли положиться на нее. Мы бы выбили из них все дерьмо. Хотя бы исходя из простого факта, что они уступали бы нам на каждой позиции. Стеф не защитник. Он не смог бы удерживать Рипа Хэмилтона... Они не привыкли к жесткой физической борьбе. Дрэймонд слишком маленький.

Если брать новые правила, то ничего бы для них не изменилось. У нас было больше ребят с лучшим набором умений», – считает член Зала славы.