Рашид Уоллес: «Пистонс» 2004 года выбили бы все дерьмо из «Уорриорз» образца 2017-го»

Теги Детройт Ричард Хэмилтон Рашид Уоллес Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Рашид Уоллес спрогнозировал победителя в паре «Пистонс»-2004 – «Уорриорз»-2017.

Бывший игрок «Детройта» уверен в том, что его команда справилась бы с калифорнийским коллективом со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Кевином Дюрэнтом в составе.

«У нас была защита. У нас все строилось вокруг защиты, мы могли положиться на нее. Мы бы выбили из них все дерьмо. Хотя бы исходя из простого факта, что они уступали бы нам на каждой позиции. Стеф не защитник. Он не смог бы удерживать Рипа Хэмилтона... Они не привыкли к жесткой физической борьбе. Дрэймонд слишком маленький.

Если брать новые правила, то ничего бы для них не изменилось. У нас было больше ребят с лучшим набором умений», – считает член Зала славы.

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10 комментариев
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в 2017 к ним пришел праймовый дюрэнт, та команда вообще любой в истории прикурить могла бы дать. у пистонс пол состава бы за неспортивный удалили, а те кто бегал бы за молодым стефом весь матч с кислородной маской бы лежал. в той команде клэй еще божил, дрэймонд умел набирать очки, да и скамейка позволяла не проседать.
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Пердеть под кольцом - это не по периметру бегать)
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Разве что отпинали бы гсв...))
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Опять эти виртуальные матчи между командами разных поколений…
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Ну посмотреть было бы интересно, хотя умом конечно ГСВ намного сильнее.
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Есть те, кто НЕ победил бы ГСВ 2017 года? Отзовитесь
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ГСВ с Дюрантом в составе это лучшая команда в истории НБА)
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Ответ Дядя Санжар
Разве что отпинали бы гсв...))
и этого бы хватило для победы
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