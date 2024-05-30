«Продай нам ЦСКА. Мы с тобой говорить долго не будем». Борис Каребин рассказал историю про Станислава Еремина

Теги ЦСКА Станислав Еремин Александр Гомельский Единая лига ВТБ Борис Каребин Баскетбол

Борис Каребин рассказал историю про бывшего тренера ЦСКА Станислава Еремина.

«Стас мне рассказывал. Спроси его – подтвердит. Он жил в квартире Гомельского на Ленинградском проспекте и в три часа ночи услышал какое-то шевеление в спальне. Открыл глаза и увидел в темноте группу людей. У каждого под плащом АКМ.

Говорят: «Стас, мы к тебе с предложением. Продай нам, пожалуйста, ЦСКА». У Еремина волосы встали дыбом: «Как я продам? Я не хозяин ЦСКА». – «Слушай, мы с тобой говорить долго не будем».

Не знаю, как Стасу это удалось, но ЦСКА он все же не продал. С приходом Прохорова и Кущенко все стало более цивилизованно», – рассказал знаменитый тренер.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так себе прохладная история. ) Зачем домой в три часа ночи для этого приходить? Зачем каждому АКМ таскать? Предложение такое, возможно, и было. Но его уже явно успели расписать невероятными подробностями, для пущего впечатления. )
+2
-1
+1
Бандитские разборки. Ты меня продай, потом купи
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий