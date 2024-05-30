«Продай нам ЦСКА. Мы с тобой говорить долго не будем». Борис Каребин рассказал историю про Станислава Еремина

Борис Каребин рассказал историю про бывшего тренера ЦСКА Станислава Еремина.

«Стас мне рассказывал. Спроси его – подтвердит. Он жил в квартире Гомельского на Ленинградском проспекте и в три часа ночи услышал какое-то шевеление в спальне. Открыл глаза и увидел в темноте группу людей. У каждого под плащом АКМ.

Говорят: «Стас, мы к тебе с предложением. Продай нам, пожалуйста, ЦСКА». У Еремина волосы встали дыбом: «Как я продам? Я не хозяин ЦСКА». – «Слушай, мы с тобой говорить долго не будем».

Не знаю, как Стасу это удалось, но он все же не продал. С приходом Прохорова и Кущенко все стало более цивилизованно», – рассказал знаменитый тренер.