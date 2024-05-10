Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Промитеас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

В группе А « » примет « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 24-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-10, Промитеас – 15-10, Арис – 13-13, Колоссос – 10-16.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 12-15, ПАОК – 11-16, Марусси – 10-17, Лаврион – 10-17, Кардицас – 10-17, Аполлон – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.