Брайан Уиндхорст: «Ожидаю, что кто-то из звездных игроков захочет перейти в «Сан-Антонио»

Теги Сан-Антонио НБА Брайан Уиндхорст Виктор Вембаньяма Баскетбол

Брайан Уиндхорст прогнозирует, что «Сперс» получат звездного игрока.

«Ожидаю, что некто, какой-нибудь звездный игрок, посмотрит на то, что происходит в Сан-Антонио, и скажет: «Я хочу быть с ними. Поставьте меня рядом с этим парнем (Виктором Вембаньямой – Sports.ru)».

Предполагаю, что это будет игрок, который, возможно, находится в середине карьеры и понимает, что не сможет выиграть все в одиночку. В «Сан-Антонио» складывается захватывающая ситуация, так что будет странно, если не найдется никого, кто захотел бы поиграть с этим парнем», – заявил журналист ESPN.

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4 комментария
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Леброн с сыном)) сына будет играть, а Леброн с Поповичем винишко потягивать по вечерам после матчей
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Леброн вроде подходит под описание 🌝
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Не согласен, что Леброн подходит под описание. Он только в начале своей карьеры
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