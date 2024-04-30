Брайан Уиндхорст: «Ожидаю, что кто-то из звездных игроков захочет перейти в «Сан-Антонио»

Брайан Уиндхорст прогнозирует, что «Сперс» получат звездного игрока.

«Ожидаю, что некто, какой-нибудь звездный игрок, посмотрит на то, что происходит в Сан-Антонио, и скажет: «Я хочу быть с ними. Поставьте меня рядом с этим парнем ( – Sports.ru)».

Предполагаю, что это будет игрок, который, возможно, находится в середине карьеры и понимает, что не сможет выиграть все в одиночку. В « » складывается захватывающая ситуация, так что будет странно, если не найдется никого, кто захотел бы поиграть с этим парнем», – заявил журналист ESPN.