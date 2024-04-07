Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Дарушафакой», «Петким Спор» встретится с «Тюрк Телекомом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Маниса» встретится с «Дарушафакой». «Петким Спор» сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-6, – 18-8, Маниса – 13-12, Галатасарай – 13-13, – 12-13, – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, – 11-14, – 11-15, – 10-15, – 10-16, Меркезефенди – 9-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.