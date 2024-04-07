Чемпионат Турции. «Маниса» сыграет с «Дарушафакой», «Петким Спор» встретится с «Тюрк Телекомом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Маниса» встретится с «Дарушафакой». «Петким Спор» сыграет с «Тюрк Телекомом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-6, Каршияка – 18-8, Маниса – 13-12, Галатасарай – 13-13, Петким Спор – 12-13, Дарушафака – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 11-14, Бурсаспор – 11-15, Тофаш – 10-15, Бахчешехир – 10-16, Меркезефенди – 9-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.