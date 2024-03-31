Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А прошли три матча.
«Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 17.30, «Stades de Flandres»
- Гравлин-Дюнкерк
- Клайберн (15), Стоктон (11), Бэбб (9), Нноко (6 + 11 подборов), Эйджи (2) – старт; Берханемескель (13), Шери (12), Фофана (7), Корнели (2 + 5 потерь), Domon (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Ekinox»
Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 20-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, Страсбур – 13-14, Лимож – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, Дижон – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.