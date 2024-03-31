Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона»

Теги результаты чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Дижон Нантер Париж Бурк Ле-Портель Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А прошли три матча.

«Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Гравлин-Дюнкерк – Ле-Портель 77:83 OT (14:18, 24:28, 22:12, 13:15, 4:10)
Дата проведения
31 марта, 17.30, «Stades de Flandres»
Онлайн матча
Гравлин-Дюнкерк
Клайберн (15), Стоктон (11), Бэбб (9), Нноко (6 + 11 подборов), Эйджи (2) – старт; Берханемескель (13), Шери (12), Фофана (7), Корнели (2 + 5 потерь), Domon (0).
Ле-Портель
Максхуни (18 + 6 передач), Флеминг (18), Диавара (8), Вотье (8 + 7 подборов), ДиЛео (3) – старт; Вашингтон (16), Феврье (8), Гришем (4), Абуо (0).

Париж – Нантер 102:68 (24:18, 33:28, 24:14, 21:8)
Дата проведения
31 марта, 20.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
Онлайн матча

Бурк – Дижон 66:60 (18:23, 16:12, 19:13, 13:12)
Дата проведения
31 марта, 20.00, «Ekinox»
Онлайн матча
Бурк
Жюльен (0), Роулэнд (0), Рисаше (0), Майк (0), Кокила (0).
Дижон
Холстон (0), Дюкоте (0), Оньянг (0), Хэммондс (0), Чикоко (0).

Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 20-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, Страсбур – 13-14, Лимож – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, Дижон – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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