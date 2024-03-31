Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А прошли три матча.

«Париж» разгромил «Нантер», «Бурк» выиграл у «Дижона».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 24-3, – 20-7, – 19-8, – 19-8, – 17-10, Шоле – 15-12, Ле-Портель – 15-13, Сен-Кантен – 14-14, – 13-14, – 13-14, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-15, – 11-16, Элан Шалон – 10-17, Гравлин-Дюнкерк – 9-18, Роанн – 9-18, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.