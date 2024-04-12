Демар Дерозан о «Чикаго»: «Хочу остаться здесь»

Демар Дерозан тепло отозвался о «Чикаго».

Трехлетний контракт форварда «Буллз» подходит к завершению.

«Хочу остаться здесь.

Мне нравится владелец, нравится город и клуб, сверху донизу. Фронт-офис. Персонал.

Моей главной целью всегда было сделать организацию, город успешными. Всегда легко жаловаться, рассказывать, что пошло не так. Но я хочу, чтобы все поняли. Я хочу быть здесь, не хочу никуда уходить.

Они знают это. Знают мою позицию. Теперь стороны должны договориться, чтобы это произошло. Не думаю и не переживаю об этом», – заявил .

Форвард набрал 39 очков и 7 передач при 14 из 22 с игры за 36 минут в победном матче с « » (127:105).