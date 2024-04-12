Демар Дерозан о «Чикаго»: «Хочу остаться здесь»
Демар Дерозан тепло отозвался о «Чикаго».
Трехлетний контракт форварда «Буллз» подходит к завершению.
«Хочу остаться здесь.
Мне нравится владелец, нравится город и клуб, сверху донизу. Фронт-офис. Персонал.
Моей главной целью всегда было сделать организацию, город успешными. Всегда легко жаловаться, рассказывать, что пошло не так. Но я хочу, чтобы все поняли. Я хочу быть здесь, не хочу никуда уходить.
Они знают это. Знают мою позицию. Теперь стороны должны договориться, чтобы это произошло. Не думаю и не переживаю об этом», – заявил Дерозан.
Форвард набрал 39 очков и 7 передач при 14 из 22 с игры за 36 минут в победном матче с «Детройтом» (127:105).