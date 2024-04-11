Василий Карасев: «Сегодня был определенный недонастрой отдельных игроков»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ Астана МБА Баскетбол

Василий Карасев поделился мнением о победном матче МБА против «Астаны» (83:77).

«Сегодня где-то был определенный недонастрой отдельных игроков, с этим нужно бороться. Самое главное, что мы выиграли дома перед своими болельщиками, потренировали в очередной раз напряженную концовку, что тоже важно перед стартом плей-ин.

В целом, эта игра принесла нам пользу. Не думаю, что победная серия нас расслабляет. Мы набрали ход, искусственно сбавлять его точно не будем. Для нас главное, чтобы к матчам на вылет подошли в полном составе», – сказал главный тренер МБА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий