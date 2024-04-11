Василий Карасев: «Сегодня был определенный недонастрой отдельных игроков»

Василий Карасев поделился мнением о победном матче МБА против «Астаны» (83:77).

«Сегодня где-то был определенный недонастрой отдельных игроков, с этим нужно бороться. Самое главное, что мы выиграли дома перед своими болельщиками, потренировали в очередной раз напряженную концовку, что тоже важно перед стартом плей-ин.

В целом, эта игра принесла нам пользу. Не думаю, что победная серия нас расслабляет. Мы набрали ход, искусственно сбавлять его точно не будем. Для нас главное, чтобы к матчам на вылет подошли в полном составе», – сказал главный тренер .