Василий Карасев: «Сегодня был определенный недонастрой отдельных игроков»
Василий Карасев поделился мнением о победном матче МБА против «Астаны» (83:77).
«Сегодня где-то был определенный недонастрой отдельных игроков, с этим нужно бороться. Самое главное, что мы выиграли дома перед своими болельщиками, потренировали в очередной раз напряженную концовку, что тоже важно перед стартом плей-ин.
В целом, эта игра принесла нам пользу. Не думаю, что победная серия нас расслабляет. Мы набрали ход, искусственно сбавлять его точно не будем. Для нас главное, чтобы к матчам на вылет подошли в полном составе», – сказал главный тренер МБА.