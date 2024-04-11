Единая лига ВТБ. МБА сыграет с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

МБА примет «Астану». Москвичи сохраняют шансы на преимущество своей площадки в первом матче плей-ин.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 25-14, Самара – 22-17, – 18-21, – 17-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, – 12-26, Минск – 1-38.

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, – 20-15, – 18-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.