Единая лига ВТБ. МБА сыграет с «Астаной»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
МБА примет «Астану». Москвичи сохраняют шансы на преимущество своей площадки в первом матче плей-ин.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 11 апреля, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: Уралмаш – 25-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 17-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-26, Минск – 1-38.
Группа А
Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 20-15, Енисей – 18-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.