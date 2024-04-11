Единая лига ВТБ. МБА сыграет с «Астаной»

Теги результаты Единая лига ВТБ Астана МБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

МБА примет «Астану». Москвичи сохраняют шансы на преимущество своей площадки в первом матче плей-ин.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

МБА – Астана
Дата проведения
11 апреля, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 25-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 17-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-26, Минск – 1-38.

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 20-15, Енисей – 18-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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