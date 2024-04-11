Макар Коновалов перед матчем с «Астаной»: «Задача-минимум на данном этапе решена, но расслабляться никто не собирается»
Макар Коновалов прокомментировал предстоящий матч против «Астаны».
«Задача-минимум на данном этапе решена, но расслабляться никто не собирается. Мы играем дома, при своих болельщиках, которых очень хотим порадовать красивым баскетболом и положительным результатом.
Набрали хороший ход, поймали свой ритм, а потому цель только одна — побеждать в каждом матче. «Астана» — хороший соперник, которая способна создать проблемы, но мы должны отталкиваться от себя», – сказал разыгрывающий МБА.