Макар Коновалов перед матчем с «Астаной»: «Задача-минимум на данном этапе решена, но расслабляться никто не собирается»

Теги Единая лига ВТБ Астана МБА Макар Коновалов Баскетбол

Макар Коновалов прокомментировал предстоящий матч против «Астаны».

«Задача-минимум на данном этапе решена, но расслабляться никто не собирается. Мы играем дома, при своих болельщиках, которых очень хотим порадовать красивым баскетболом и положительным результатом.

Набрали хороший ход, поймали свой ритм, а потому цель только одна — побеждать в каждом матче. «Астана» — хороший соперник, которая способна создать проблемы, но мы должны отталкиваться от себя», – сказал разыгрывающий МБА.

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