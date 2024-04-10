Марк Дэйгнолт: «При выборе лучшего новичка сезона стоит учитывать результаты команды»

Марк Дэйгнолт высказался о гонке за наградой «Новичок года».

Главный тренер «Оклахомы» считает, что результаты команд в сезоне должны учитываться при выборе лучшего новичка.

«Успех команды заложен в большинстве наград — Матч звезд, символическая сборная, MVP. Награда «Защитник года» редко достается игроку из одной из худших команд в обороне.

Что отличает награду «Новичок года», так это то, что команды, которым достаются лучшие новички, обычно находятся в зоне лотереи, и это неспроста.

Довольно необычная ситуация, когда новичок оказывает такое большое влияние на команду, которая добилась такого большого успеха в сезоне. Стоит ли это учитывать? При присуждении любой другой награды это учитывается», – сказал .