Марк Дэйгнолт: «При выборе лучшего новичка сезона стоит учитывать результаты команды»

Теги НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Баскетбол

Марк Дэйгнолт высказался о гонке за наградой «Новичок года».

Главный тренер «Оклахомы» считает, что результаты команд в сезоне должны учитываться при выборе лучшего новичка.

«Успех команды заложен в большинстве наград — Матч звезд, символическая сборная, MVP. Награда «Защитник года» редко достается игроку из одной из худших команд в обороне. 

Что отличает награду «Новичок года», так это то, что команды, которым достаются лучшие новички, обычно находятся в зоне лотереи, и это неспроста.

Довольно необычная ситуация, когда новичок оказывает такое большое влияние на команду, которая добилась такого большого успеха в сезоне. Стоит ли это учитывать? При присуждении любой другой награды это учитывается», – сказал Дэйгнолт.

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9 комментариев
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а разве кроме Вити есть варианты? 🤔
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Если бы Вемба был в ОКС, а Чет в САС, то команды были бы примерно на тех же местах все равно по сезону. Так что смысла не вижу давай приз Чету только потому что Окла лучше как команда
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подавляющее количество новичков года, проводят первый год в командах лузерах. так что хорошая попытка, но нет. Вемби без вариантов)
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Первые пики всегда у аутсайдеров.
Ждать что игрок сразу даст значительный буст к результату глупо. Чета выбрали два года назад, тогда была другая Оклахома. В прошлом году ее не было в ПО. Команда совершила гигантский скачок, все игроки выросли. Шай в топ 3 МВП, Уильямс офигенный прогресс демонстрирует. Остальные как минимум не просели)
Поэтому в данной ситуации не совсем корректно говорить о результатах.
Витек весь сезон на ограничении по времени. Плюс в команде пару-тройку нормальных игроков, остальные уровня g-лиги.
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Ага, только фишка в том что если бы Вемба попал в ОКС, а Чет в САС, то результаты команд существенно никак бы не изменились
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Ответ AlphaBeast
Согласен, новичка года я бы отдал Чету, Вемби никакого прогресса в результат команды не принес, даже результат стал хуже. Можно было бы отдать эту награду Вемби если бы он привел Сперс к хотя бы 28-30 победам.
то есть Чету за прогресс Шая дадим ROY?)
интересно
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Ответ Tim Timson
подавляющее количество новичков года, проводят первый год в командах лузерах. так что хорошая попытка, но нет. Вемби без вариантов)
Хоть какой-то прогресс должен быть, когда добавляешь в команду проспекта поколения. И, да Леброн результат своей лузер команды улучшил более чем в 2 раза.
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Ответ osipovdmitry
Первые пики всегда у аутсайдеров. Ждать что игрок сразу даст значительный буст к результату глупо. Чета выбрали два года назад, тогда была другая Оклахома. В прошлом году ее не было в ПО. Команда совершила гигантский скачок, все игроки выросли. Шай в топ 3 МВП, Уильямс офигенный прогресс демонстрирует. Остальные как минимум не просели) Поэтому в данной ситуации не совсем корректно говорить о результатах. Витек весь сезон на ограничении по времени. Плюс в команде пару-тройку нормальных игроков, остальные уровня g-лиги.
Но прогресс хоть какой нибудь должен быть, когда добавляешь в эту же команду, что и была проспекта поколения. "Ждать что игрок сразу даст значительный буст к результату глупо" - Леброн улучшил результат Кливленда больше, чем в 2 раза. И то, что Вемби ограничен по минутам, это проблемы Вемби раз. И два, Чет играет столько же времени, только ещё матчи не пропускает при этом.
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