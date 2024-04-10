Марк Дэйгнолт: «При выборе лучшего новичка сезона стоит учитывать результаты команды»
Марк Дэйгнолт высказался о гонке за наградой «Новичок года».
Главный тренер «Оклахомы» считает, что результаты команд в сезоне должны учитываться при выборе лучшего новичка.
«Успех команды заложен в большинстве наград — Матч звезд, символическая сборная, MVP. Награда «Защитник года» редко достается игроку из одной из худших команд в обороне.
Что отличает награду «Новичок года», так это то, что команды, которым достаются лучшие новички, обычно находятся в зоне лотереи, и это неспроста.
Довольно необычная ситуация, когда новичок оказывает такое большое влияние на команду, которая добилась такого большого успеха в сезоне. Стоит ли это учитывать? При присуждении любой другой награды это учитывается», – сказал Дэйгнолт.
Ждать что игрок сразу даст значительный буст к результату глупо. Чета выбрали два года назад, тогда была другая Оклахома. В прошлом году ее не было в ПО. Команда совершила гигантский скачок, все игроки выросли. Шай в топ 3 МВП, Уильямс офигенный прогресс демонстрирует. Остальные как минимум не просели)
Поэтому в данной ситуации не совсем корректно говорить о результатах.
Витек весь сезон на ограничении по времени. Плюс в команде пару-тройку нормальных игроков, остальные уровня g-лиги.
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