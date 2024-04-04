Марк Дэйгнолт похвалил Джо Маззуллу: «Я вырос в Бостоне, я знаю, какие здесь спортивные СМИ»

Теги Бостон НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Джо Маззулла Баскетбол

Марк Дэйгнолт похвалил Джо Маззуллу за работу в жесткой медиа-среде Бостона.

«Джо Маззулла очень хорош. Поскольку я вырос в Бостоне, я знаю, какие здесь спортивные СМИ. Мы ходили на матчи «Ред Сокс», а потом слушали WEEI, и это была просто кровавая баня. Господи, это всего лишь один матч из 162, расслабьтесь.

Джо Маззулла отлично себя чувствует в этой атмосфере. У него шикарная команда с высокими ожиданиями в городе с высокими ожиданиями. Он проделал отличную работаю, они отлично подготовлены на обеих сторонах площадки. Когда играешь против Маззуллы, он всегда ставит тебя перед тактическими дилеммами.

Из-за таланта и опыта «Бостона» многие упускают из виду работу, которую проделал Джо Маззулла. Он один из лучших тренеров в лиге», – сказал главный тренер «Оклахомы».

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1 комментарий
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если в финале конфы вылетит никто ему спасибо не скажет
Стивенс собрал уж слишком мощный состав
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