Хавьер Паскуаль: «Весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета»

«Зенит» одержал победу над УНИКСом со счетом 91:87.

Главный тренер « » одержал сотую победу в лиге ВТБ.

«Большое спасибо болельщикам, которые пришли на матч сегодня. Еще одно доказательство того, что вместе со своими болельщиками мы становимся сильнее. Сегодня все люди, которые были здесь, помогли нам, так что эта победа для них.

Думаю, что в этом матче мы неплохо сыграли и в защите, и в нападении. Наши соперники обладают большим талантом на обеих сторонах паркета, сложно обыгрывать. Но сегодня мы нашли способ сделать это. Нам пришлось показать свою лучшую игру в нападении, мне кажется, весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета. Что касается обороны, то мы были более-менее в порядке, только позволили им бросить много штрафных, некоторых фолов можно было избежать. Но в целом мы можем быть довольны тем, что сделали сегодня», – порадовался победе Паскуаль.