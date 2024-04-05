Хавьер Паскуаль: «Весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» одержал победу над УНИКСом со счетом 91:87.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль одержал сотую победу в Единой лиге ВТБ.

«Большое спасибо болельщикам, которые пришли на матч сегодня. Еще одно доказательство того, что вместе со своими болельщиками мы становимся сильнее. Сегодня все люди, которые были здесь, помогли нам, так что эта победа для них.
Думаю, что в этом матче мы неплохо сыграли и в защите, и в нападении. Наши соперники обладают большим талантом на обеих сторонах паркета, УНИКС сложно обыгрывать. Но сегодня мы нашли способ сделать это. Нам пришлось показать свою лучшую игру в нападении, мне кажется, весь матч мы показывали хорошую игру на чужой половине паркета. Что касается обороны, то мы были более-менее в порядке, только позволили им бросить много штрафных, некоторых фолов можно было избежать. Но в целом мы можем быть довольны тем, что сделали сегодня», – порадовался победе Паскуаль.

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2 комментария
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Сначала показалось,что не удержат преимущество и УНИКС перехватывает инициативу,но в итоге командно смогли забрать матч дома.
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Ответ Nick Crosier
Сначала показалось,что не удержат преимущество и УНИКС перехватывает инициативу,но в итоге командно смогли забрать матч дома.
Водится за Зенитом грешок,проигрывать какую-то четверть вчистую и когда Уникс стал выигрывать третью 11:3 подумал:ага,вот оно,но собрались.А потом у Казанцев не хватило ресурсов(травмированных)и Зенит довел матч до победы.
Обе команды показали хороший баскетбол.Кстати на матче присутствовал Педро-герой недавнего матча со Спартаком в кубке.
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