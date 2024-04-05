78 игроков НБА выходили на игру в кроссовках Сабрины Ионеску

Теги кроссовки Дрю Холидэй Найджел Хэйс Тайриз Халибертон Сабрина Ионеску Кейд Каннингем Баскетбол

Кроссовки Сабрины Ионеску стали популярны среди игроков НБА.

Первым надел кроссовки Sabrina 1s на официальную игру НБА защитник «Бостона» Дрю Холидей в матче открытия сезона. Холидей заявил, что будет «круто» поддержать женский спорт.

«Может быть, из-за этого я так хорошо бросаю в этом году», – пошутил Холидей, показывающий лучшие в карьере цифры из-за дуги (43,5%).

В течение сезона к Холидею присоединились 77 игроков НБА, в их числе разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон и защитник «Детройта» Кейд Каннигем.

Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поставил рекорд результативности Евролиги в кроссовках Ионеску.

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