78 игроков НБА выходили на игру в кроссовках Сабрины Ионеску
Кроссовки Сабрины Ионеску стали популярны среди игроков НБА.
Первым надел кроссовки Sabrina 1s на официальную игру НБА защитник «Бостона» Дрю Холидей в матче открытия сезона. Холидей заявил, что будет «круто» поддержать женский спорт.
«Может быть, из-за этого я так хорошо бросаю в этом году», – пошутил Холидей, показывающий лучшие в карьере цифры из-за дуги (43,5%).
В течение сезона к Холидею присоединились 77 игроков НБА, в их числе разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон и защитник «Детройта» Кейд Каннигем.
Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поставил рекорд результативности Евролиги в кроссовках Ионеску.