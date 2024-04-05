78 игроков НБА выходили на игру в кроссовках Сабрины Ионеску

Кроссовки Сабрины Ионеску стали популярны среди игроков НБА.

Первым надел кроссовки Sabrina 1s на официальную игру НБА защитник «Бостона» Дрю Холидей в матче открытия сезона. Холидей заявил, что будет «круто» поддержать женский спорт.

«Может быть, из-за этого я так хорошо бросаю в этом году», – пошутил Холидей, показывающий лучшие в карьере цифры из-за дуги (43,5%).

В течение сезона к Холидею присоединились 77 игроков НБА, в их числе разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы» и защитник «Детройта» Кейд Каннигем.

Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поставил рекорд результативности Евролиги в кроссовках .