Дин Уэйд может пропустить остаток регулярного чемпионата

Дин Уэйд выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы.

Форвард « » не играет с 8 марта. Первоначально он выбыл из строя по личным причинам, но затем у него было выявлено растяжение связок колена.

«Кавальерс» не называют сроки возвращения Уэйда. Учитывая, что команде осталось провести семь матчей, Уэйд может пропустить остаток регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне стал игроком ротации «Кавальерс». В 54 матчах, включая 32 в стартовой пятерке, форвард набирал в среднем 5,4 очка и 4,0 подбора за 20,5 минут за встречу.