Чемпионат Италии. «Пистоя» обыграла «Виртус»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.
«Пистоя» отыграла отставание в 15 очков в четвертой четверти и победила «Виртус».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.00, «Виртус Арена»
- Виртус
- Лундберг (16), Жижич (16 + 8 подборов), Полонара (9), Хэкетт (8 + 8 передач), Абасс (4) – старт; Мики (13 + 8 подборов), Белинелли (12), Добрич (10), Шенгелия (3), Ломажс (2), Пайола (0), Масколо (0).
- Пистоя
- Уиллис (23), Мур (18 + 6 передач), Огбейде (17 + 15 подборов), Варнадо (9), Саккаджи (0) – старт; Хоукинс (24), Уитл (7), Делла Роза (2), Дель Кьяро (0).
Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-8, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 13-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.