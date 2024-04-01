Чемпионат Италии. «Пистоя» обыграла «Виртус»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.

«Пистоя» отыграла отставание в 15 очков в четвертой четверти и победила «Виртус».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-8, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 13-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.