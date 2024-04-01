Чемпионат Италии. «Пистоя» обыграла «Виртус»

Теги результаты чемпионат Италии Виртус Пистоя Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.

«Пистоя» отыграла отставание в 15 очков в четвертой четверти и победила «Виртус».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Виртус – Пистоя 93:100 (26:14, 29:27, 28:27, 10:32)
Дата проведения
1 апреля, 21.00, «Виртус Арена»
Онлайн матча
Виртус
Лундберг (16), Жижич (16 + 8 подборов), Полонара (9), Хэкетт (8 + 8 передач), Абасс (4) – старт; Мики (13 + 8 подборов), Белинелли (12), Добрич (10), Шенгелия (3), Ломажс (2), Пайола (0), Масколо (0).
Пистоя
Уиллис (23), Мур (18 + 6 передач), Огбейде (17 + 15 подборов), Варнадо (9), Саккаджи (0) – старт; Хоукинс (24), Уитл (7), Делла Роза (2), Дель Кьяро (0).

Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-8, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 13-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий