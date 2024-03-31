ACB. «Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.
«Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Бреоган
- Момиров (12 + 7 подборов), Гарсия (10), Маклемор (8), Сако (6), Накич (3) – старт; Фернандес (12), Серхи Кинтела (6), Полайт (4), Робинсон (3), Йогела (2), Саюс (2).
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
- Паленсия
- Пасечник (17), Пинейро (14), ван дер Вюрст де Врис (12 + 8 передач), Ортега (3), Хэндс (0) – старт; Убаль (7 + 7 подборов), Фрэнкэмп (5), Хармс (5), Камба (3), Бените (2).
- Дата проведения
- 30 марта, 22.45, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Маринкович (19), Миллер-Макинтайр (14 + 8 передач), Котсар (10), Седекерскис (4), Диес (3) – старт; Монеке (22), Костелло (18), Чиозза (5 + 7 передач), Ронгавопулос (5), Ховард (2), Райесте (0).
- Сарагоса
- Уотт (16), Дилэйни (14), Белл-Хэйнс (11 + 12 передач), Смит (9), Гонсалес (3) – старт; Кравич (16), Сулейманович (9), Юста (6), Макфэдден (5), Лангарита (3), Андроникашвили (2).
- Дата проведения
- 30 марта, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
- Уникаха
- Озетковски (21), Картер (19), Баррейро (8), Сима (6), Диас (5 + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Тэйлор (13), Перри (12 + 7 передач), Калиноски (11), Томас (8), Кравиш (7), Лима (1).
Положение команд: Реал – 23-3, Уникаха – 22-5, Барселона – 17-9, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-10, Гран-Канария – 16-10, Валенсия – 16-10, Манреса – 15-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-12, Бильбао – 12-15, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-17, Гранада – 7-19, Обрадойро – 7-19, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.