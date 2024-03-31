ACB. «Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону» и другие результаты

Теги результаты Баскония Уникаха чемпионат Испании Жирона Бильбао Бреоган Сарагоса Тенерифе Паленсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Бильбао 68:80 (9:16, 23:21, 16:19, 20:24)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча
Бреоган
Момиров (12 + 7 подборов), Гарсия (10), Маклемор (8), Сако (6), Накич (3) – старт; Фернандес (12), Серхи Кинтела (6), Полайт (4), Робинсон (3), Йогела (2), Саюс (2).
Бильбао
Хорнсби (22), Кулламяэ (13), Ренфро (7 + 6 передач), Хлинасон (5), Андерссон (2) – старт; Пантцар (9), Смит (6), Рабаседа (6), Рейес (5), Цалбурис (3), Де Риддер (2).

Паленсия – Тенерифе 68:89 (17:29, 15:11, 22:19, 14:30)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча
Паленсия
Пасечник (17), Пинейро (14), ван дер Вюрст де Врис (12 + 8 передач), Ортега (3), Хэндс (0) – старт; Убаль (7 + 7 подборов), Фрэнкэмп (5), Хармс (5), Камба (3), Бените (2).
Тенерифе
Гай (25), Састре (20), Уэртас (10 + 11 передач + 5 потерь), Герра (10), Доорнекамп (9) – старт; Шермадини (8), Фитипальдо (5), Аброматис (2), Салин (0), Виседо (0), Кук (0), Диоп (0).

Баскония – Сарагоса 102:94 (30:18, 28:22, 23:26, 21:28)
Дата проведения
30 марта, 22.45, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Маринкович (19), Миллер-Макинтайр (14 + 8 передач), Котсар (10), Седекерскис (4), Диес (3) – старт; Монеке (22), Костелло (18), Чиозза (5 + 7 передач), Ронгавопулос (5), Ховард (2), Райесте (0).
Сарагоса
Уотт (16), Дилэйни (14), Белл-Хэйнс (11 + 12 передач), Смит (9), Гонсалес (3) – старт; Кравич (16), Сулейманович (9), Юста (6), Макфэдден (5), Лангарита (3), Андроникашвили (2).

Уникаха – Жирона 111:80 (29:21, 28:27, 34:15, 20:17)
Дата проведения
30 марта, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча
Уникаха
Озетковски (21), Картер (19), Баррейро (8), Сима (6), Диас (5 + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Тэйлор (13), Перри (12 + 7 передач), Калиноски (11), Томас (8), Кравиш (7), Лима (1).
Жирона
Ироэгбу (20), Сушинскас (16), Берч (9 + 9 подборов), Колом (5), Понc (5) – старт; Мартинес (12 + 13 подборов), Черри (7), Джорджевич (4), Кайседо (2), Вила (0), Соролья (0).

Положение команд: Реал – 23-3, Уникаха – 22-5, Барселона – 17-9, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-10, Гран-Канария – 16-10, Валенсия – 16-10, Манреса – 15-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-12, Бильбао – 12-15, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-17, Гранада – 7-19, Обрадойро – 7-19, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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