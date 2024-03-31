ACB. «Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Баскония» была сильнее «Сарагосы», «Уникаха» разгромила «Жирону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 23-3, Уникаха – 22-5, Барселона – 17-9, Тенерифе – 17-10, Мурсия – 16-10, Гран-Канария – 16-10, Валенсия – 16-10, Манреса – 15-11, – 15-12, Ховентуд – 14-12, – 12-15, – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-17, Гранада – 7-19, Обрадойро – 7-19, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.