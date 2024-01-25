Шакил О’Нил доверил бы бросок на победу Дэмиану Лилларду, а не Стефу Карри

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Милуоки НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Шакил О’Нил выбрал игрока, которому доверил бы решающий бросок в матче.

«Многие люди спрашивают меня: «Шак, на тебе сдвоились, кому ты отдашь передачу для броска на победу: Стефу или Дэйму?» Мне даже не хочется отвечать на этот вопрос, и я скажу вам почему. Знаю обоих, люблю обоих, уважаю обоих. Иногда такие вещи разносятся по интернету и становятся чем-то личным, но со мной такое не пройдет.

Стэф – лучший шутер в истории. Дэйм – это клатч. Мне придется выбрать Дэйма Лилларда. Кажется, что Стефу комфортнее действовать на дриблинге, а Дэйм много попадал просто с места. Играя со мной, у него будет возможность получить мяч, сделать шаг и бросить на победу. Оба отличные игроки, но я выбираю Дэйма Лилларда», – рассказал О’Нил в новом эпизоде своего подкаста.

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