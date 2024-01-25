Гилберт Аренас: «Вы когда-нибудь слышали что-нибудь плохое про игру Мэджика, Джордана, Уилта? Они даже мяч вести в свое время не умели»
Гилберт Аренас сравнил отношение к легендам прошлого и к современным звездам.
«Вот это обидный момент, потому что я фанат Джордана, но мне приходится защищать вообще всех. В отстаивании его величия упоминаются все позитивные моменты, почему Майкл – лучший в истории, но у других упоминаются только негативные моменты, почему они недостойны приближаться к нему. Почему разговор идет в таком ключе?
Вы когда-нибудь слышали что-нибудь плохое про игру Мэджика, Джордана, Уилта? Ни разу такого не было, но нам обязательно расскажут про все наши недостатки. «Этот мазафакер уходит только вправо, не может то, не умеет это». Они даже мяч вести в свое время не умели, о чем разговор вообще? Вы хотите убедить меня, что Билл Расселл такой великий игрок? У него, там, 16-18 очков в среднем за игру. У всех остальных темнокожих по 30 уже было», – сказал Аренас.
«Я ничего не хочу сказать о его величии. Но это одна интересная статистика, которую я заметил по Биллу Расселлу. Он бросал с 40 с чем-то процентов с игры, будучи центровым, против оппонентов того времени. Ты играешь под кольцом. Откуда там 40%, когда должно было быть 70-80%? Большой Билл, это не критика. Покойся с миром. С любовью к Биллу Расселлу, он легенда, но это была просто интересная статистика», – добавил Пол Джордж.