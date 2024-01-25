Гилберт Аренас: «Вы когда-нибудь слышали что-нибудь плохое про игру Мэджика, Джордана, Уилта? Они даже мяч вести в свое время не умели»

Гилберт Аренас сравнил отношение к легендам прошлого и к современным звездам.

«Вот это обидный момент, потому что я фанат , но мне приходится защищать вообще всех. В отстаивании его величия упоминаются все позитивные моменты, почему Майкл – лучший в истории, но у других упоминаются только негативные моменты, почему они недостойны приближаться к нему. Почему разговор идет в таком ключе?

Вы когда-нибудь слышали что-нибудь плохое про игру , Джордана, ? Ни разу такого не было, но нам обязательно расскажут про все наши недостатки. «Этот мазафакер уходит только вправо, не может то, не умеет это». Они даже мяч вести в свое время не умели, о чем разговор вообще? Вы хотите убедить меня, что Билл Расселл такой великий игрок? У него, там, 16-18 очков в среднем за игру. У всех остальных темнокожих по 30 уже было», – сказал .

«Я ничего не хочу сказать о его величии. Но это одна интересная статистика, которую я заметил по Биллу Расселлу. Он бросал с 40 с чем-то процентов с игры, будучи центровым, против оппонентов того времени. Ты играешь под кольцом. Откуда там 40%, когда должно было быть 70-80%? Большой Билл, это не критика. Покойся с миром. С любовью к Биллу Расселлу, он легенда, но это была просто интересная статистика», – добавил .