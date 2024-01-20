Йовица Арсич: «Надеюсь, что у нас еще будет шанс сыграть с «Пармой» здесь в «Молоте»

Йовица Арсич прокомментировал гостевое поражение «Енисея» от «Пармы».

«Исход игры был предрешен уже в первой четверти. Мы не играли в защите должным образом, позволяли сопернику собирать подборы в нападении, проходить под кольцо и забивать легкие мячи. Это не та игра, которую мы должны показывать, и этому нет оправданий.

Атмосфера на матче была отличной, и такие болельщики достойны видеть нашу лучшую игру. Надеюсь, что у нас еще будет шанс сыграть с «Пармой» здесь в «Молоте», – сказал главный тренер « ».