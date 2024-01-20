Евгений Пашутин: «Взяли 49 подборов против 22 у «Енисея», но совершили 19 потерь»

Теги Евгений Пашутин Енисей Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Евгений Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над «Енисеем» – 87:81.

«Хочу поздравить всю команду, после Кубка мы сфокусировались, обсудили игру в защите и энергию. Объединились все вместе, чтобы играть от защиты и сегодня ребята это продемонстрировали. Мы сделали еще один шаг вперед к своей цели – попаданию в Топ-6. Хочу всех без исключения поздравить с победой, мы еще один раз показали, что когда мы едины, можем победить любого соперника.

Хотел бы отметить два момента: мы взяли 49 подборов против 22 у соперника и показали доминацию под щитами, но совершили 19 потерь. Такое количество потерь не позволит выходить с большим отрывом по очкам. Будем работать над этими двумя аспектами», – сказал Евгений Пашутин.

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