Зак Лоу: «Создается впечатление, что Спенсер Динуидди находится в состоянии какого-то бойкота»

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN нашел объяснение низкой эффективности Спенсера Динуидди.

«Динуидди реализует 39% с игры и 32% трехочковых. В пяти из последних семи матчей «Бруклина» он бросил шесть или меньше раз за игру – и всего 16 двухочковых бросков за этот период. Это разыгрывающий только по позиции – а так плавающий, полуприсутствующий.

Динуидди в среднем проходит к кольцу 14 раз на 100 владений – это второй с конца показатель в его карьере, по данным Second Spectrum. Его броски из-под кольца близки к минимуму в карьере. И оба показателя отслеживаются. Создается впечатление, что Динуидди находится в состоянии какого-то бойкота», – считает Зак Лоу.

13 комментариев
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В каком же тогда состоянии находится Беня?
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Ответ Поникший Руй
В каком же тогда состоянии находится Беня?
Беня находится в состоянии кайфа и удовольствия от того, что развёл две команды лиги на такие деньжищи! Остап Бендер от мира НБА)
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Чем раньше его отправят из Нетс тем всем станет лучше. Удивительно, как здорово он играет отрезками, а потом проваливается в ключевых моментах перечеркивая абсолютно все, что создавалось ранее.
Мне кажется он сможет быть полезным другим командам во вторых юнитах, но его роль нужно ограничивать.
Часто кажется, что ему очень хочется затащить в хиро болл режиме, но ему критически не хватает таланта и физики для такого, однако он все еще не смирился со своими естественными ограничениями
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Ответ Tim Timson
выкинуть и отдать мяч Кэму)
это и так происходит. но для Томаса это слишком много. он и так в 22 года стал главным шутером в команде. это при наличии Бриджеса, Джонсона и того же Динуидди. и хотя в этом сезоне Кэм стал явно лучше видеть партнёров, толковый основной пг - это главное, что сейчас нужно Бруклину.
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Ответ ПП ПП
Можно спросить - а какая вторая команда? Первая как я понимаю Фила. Она дала контракт.
а вторая его выменяла, с этим контрактом.
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Ответ ПП ПП
ааа это если ты что плохое купил то это тебя развели, а не ты ...ох. да?
угу. и этот чемодан на 40 млн. тащить ещё 1,5 сезона. Фила вопрос с Харденом решила и, в любом случае, тот трейд в их актив. а у Нетс уже ни младшего Карри, ни Драммонда. только вот этот бесполезный модник на скамейке.
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Ответ Батя ивана
Чем раньше его отправят из Нетс тем всем станет лучше. Удивительно, как здорово он играет отрезками, а потом проваливается в ключевых моментах перечеркивая абсолютно все, что создавалось ранее. Мне кажется он сможет быть полезным другим командам во вторых юнитах, но его роль нужно ограничивать. Часто кажется, что ему очень хочется затащить в хиро болл режиме, но ему критически не хватает таланта и физики для такого, однако он все еще не смирился со своими естественными ограничениями
поддерживаю.)
единственное, что Спенсер сейчас может, это забросить какую- нибудь дикую трёху на исходе владения. это ещё при нём. но вообще, сезон для него пока просто ужасный.
может Лоу прав и дело в каких-то закулисных моментах. не мог же он так резко сдать!
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выкинуть и отдать мяч Кэму)
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у чела контрактный год, но играет он так, словно играть больше вообще не хочет. надеюсь, Маркс его куда- нибудь спихнёт. истекающий, всё таки.
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Ответ minotavr0706
Беня находится в состоянии кайфа и удовольствия от того, что развёл две команды лиги на такие деньжищи! Остап Бендер от мира НБА)
Можно спросить - а какая вторая команда? Первая как я понимаю Фила. Она дала контракт.
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