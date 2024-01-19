Зак Лоу: «Создается впечатление, что Спенсер Динуидди находится в состоянии какого-то бойкота»

Эксперт ESPN нашел объяснение низкой эффективности Спенсера Динуидди.

«Динуидди реализует 39% с игры и 32% трехочковых. В пяти из последних семи матчей « » он бросил шесть или меньше раз за игру – и всего 16 двухочковых бросков за этот период. Это разыгрывающий только по позиции – а так плавающий, полуприсутствующий.

Динуидди в среднем проходит к кольцу 14 раз на 100 владений – это второй с конца показатель в его карьере, по данным Second Spectrum. Его броски из-под кольца близки к минимуму в карьере. И оба показателя отслеживаются. Создается впечатление, что находится в состоянии какого-то бойкота», – считает Зак Лоу.