Зак Лоу: «Создается впечатление, что Спенсер Динуидди находится в состоянии какого-то бойкота»
Эксперт ESPN нашел объяснение низкой эффективности Спенсера Динуидди.
«Динуидди реализует 39% с игры и 32% трехочковых. В пяти из последних семи матчей «Бруклина» он бросил шесть или меньше раз за игру – и всего 16 двухочковых бросков за этот период. Это разыгрывающий только по позиции – а так плавающий, полуприсутствующий.
Динуидди в среднем проходит к кольцу 14 раз на 100 владений – это второй с конца показатель в его карьере, по данным Second Spectrum. Его броски из-под кольца близки к минимуму в карьере. И оба показателя отслеживаются. Создается впечатление, что Динуидди находится в состоянии какого-то бойкота», – считает Зак Лоу.
Мне кажется он сможет быть полезным другим командам во вторых юнитах, но его роль нужно ограничивать.
Часто кажется, что ему очень хочется затащить в хиро болл режиме, но ему критически не хватает таланта и физики для такого, однако он все еще не смирился со своими естественными ограничениями
единственное, что Спенсер сейчас может, это забросить какую- нибудь дикую трёху на исходе владения. это ещё при нём. но вообще, сезон для него пока просто ужасный.
может Лоу прав и дело в каких-то закулисных моментах. не мог же он так резко сдать!