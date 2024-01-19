Виктор Вембаньяма о внимании: «Даже забавно от того, насколько мне все равно. Мне нравится быть элитным спортсменом, я создан для этого»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма рассказал о том, как реагирует на повышенное внимание.

По словам 19-летнего француза из «Сан-Антонио», он не испытывает в связи с этим никаких проблем.

«Я, конечно, заметил, что в нашу сторону постоянно направлены камеры. И мне стало даже забавно от того, насколько мне все равно. Я и правда не обращаю на это внимания. Это никак не меняет мой привычный распорядок, мои действия.

Получается, я создан для этого. Мне нравится спорт, нравится быть элитным спортсменом. Я стараюсь быть одним из лучших, а лучшие всегда привлекают к себе внимание», – заявил Вембаньяма.

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18 комментариев
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МНЕ ВСЕ РАВНО!!! НУ ПОСМОТРИТЕ КАК МНЕ ВСЕ РАВНО НА ШУМИХУ ВОКРУГ МЕНЯ!!!!
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Ответ scorp19
7-33. Не намного лучше Пистонс. Не рановато ли закукарекал, элитный со дна таблицы? Проведи хоть один мощный сезон с командой и тогда уже коронуйся. А пока что ты даше ROY у Холмгрена скорее всего не выиграешь.
Ну все таки баскет это командный вид спорта. Много ли показал Ирвинг до Леброна, или мог бы претендовать Карри на что-нибудь, если бы у него в команде были такие же бродяги, как в партнерах у Вемби? Дюрант не элитный спортсмен по вашему?
Вемби нужно становиться лучше, он и становится, и будет становиться лучше. Как и его партнеры по команде. Но очевидно, что уже сейчас он входит в 100 лучших баскетболистов планеты, если не элитный уровень, то я не знаю.
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>>I’m built for this (о внимании прессы), I love the sport, I love being an elite athlete
Заголовок спортса: Мне нравится быть элитным спортсменом, я создан для этого
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Тот случай, когда Ё делает разницу
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Ответ Cash_flow
Баскетбол всё же командный вид спорта. Поставь в САС вместо Виктора любую суперзвезду НБА, вряд ли их рекорд в таблице был бы сильно лучше, чем с Вемби. Очень слабые партнёры вокруг этого парня. А вот он в полном порядке
в прошлом году у САС был больший процент побед. такого низкого процента у них не было никогда ранее
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Ответ Pipa23King
Ну все таки баскет это командный вид спорта. Много ли показал Ирвинг до Леброна, или мог бы претендовать Карри на что-нибудь, если бы у него в команде были такие же бродяги, как в партнерах у Вемби? Дюрант не элитный спортсмен по вашему? Вемби нужно становиться лучше, он и становится, и будет становиться лучше. Как и его партнеры по команде. Но очевидно, что уже сейчас он входит в 100 лучших баскетболистов планеты, если не элитный уровень, то я не знаю.
Ну и к слову перевод корявый! В оригинале точно меньше пафоса и самомнения
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Ответ Pipa23King
Ну все таки баскет это командный вид спорта. Много ли показал Ирвинг до Леброна, или мог бы претендовать Карри на что-нибудь, если бы у него в команде были такие же бродяги, как в партнерах у Вемби? Дюрант не элитный спортсмен по вашему? Вемби нужно становиться лучше, он и становится, и будет становиться лучше. Как и его партнеры по команде. Но очевидно, что уже сейчас он входит в 100 лучших баскетболистов планеты, если не элитный уровень, то я не знаю.
Я верю что он может стать чуть ли не лицом лиги, но к чему подобные заявления когда ты ещё по факту никто. А элитность я бы считал не по всей планете, а внутри лиги, где в данный момент десятки игроков лучше него. Даже близкий по архитипу к нему игрок в этот промежуток времени лучше него.
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Воу-воу, парниша, палехче, куда погнал
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Сан-Антонио Спёрс
40
7
33
4475:4850
0.175 Не маловат процент для понтов??)
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Не нравится что то мне, когда мужчина говорит о себе в хвалебных тонах, даже если это так и есть. Скромность все таки украшает человека.
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Сегодня опять пропускает игру..."Лучший" молодой игрок
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Ответ Mikael Rikhard
в прошлом году у САС был больший процент побед. такого низкого процента у них не было никогда ранее
Ну зато с ним у САС хоть какой-то процент побед))
А без него 0-5 рекорд. 0,00%
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Ответ AEZAKMI228
МНЕ ВСЕ РАВНО!!! НУ ПОСМОТРИТЕ КАК МНЕ ВСЕ РАВНО НА ШУМИХУ ВОКРУГ МЕНЯ!!!!
его спросили и он ответил
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