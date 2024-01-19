Виктор Вембаньяма рассказал о том, как реагирует на повышенное внимание.

По словам 19-летнего француза из « », он не испытывает в связи с этим никаких проблем.

«Я, конечно, заметил, что в нашу сторону постоянно направлены камеры. И мне стало даже забавно от того, насколько мне все равно. Я и правда не обращаю на это внимания. Это никак не меняет мой привычный распорядок, мои действия.

Получается, я создан для этого. Мне нравится спорт, нравится быть элитным спортсменом. Я стараюсь быть одним из лучших, а лучшие всегда привлекают к себе внимание», – заявил .