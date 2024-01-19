Виктор Вембаньяма о внимании: «Даже забавно от того, насколько мне все равно. Мне нравится быть элитным спортсменом, я создан для этого»
Виктор Вембаньяма рассказал о том, как реагирует на повышенное внимание.
По словам 19-летнего француза из «Сан-Антонио», он не испытывает в связи с этим никаких проблем.
«Я, конечно, заметил, что в нашу сторону постоянно направлены камеры. И мне стало даже забавно от того, насколько мне все равно. Я и правда не обращаю на это внимания. Это никак не меняет мой привычный распорядок, мои действия.
Получается, я создан для этого. Мне нравится спорт, нравится быть элитным спортсменом. Я стараюсь быть одним из лучших, а лучшие всегда привлекают к себе внимание», – заявил Вембаньяма.
Вемби нужно становиться лучше, он и становится, и будет становиться лучше. Как и его партнеры по команде. Но очевидно, что уже сейчас он входит в 100 лучших баскетболистов планеты, если не элитный уровень, то я не знаю.
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0.175 Не маловат процент для понтов??)
А без него 0-5 рекорд. 0,00%