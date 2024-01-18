Лу Уильямс: «Если Вембаньяма хочет получить награду лучшему новичку, он должен выигрывать матчи»

Лу Уильямс считает, что Вембаньяме будет сложно выиграть награду лучшему новичку.

« нужно выигрывать матчи.

Он хорошо выступает, но если будет показывать примерно такую же статистику, награду получит Чет благодаря результатам «Тандер». Они побеждают, а он второй среди лучших игроков команды.

Вемби нужно выигрывать матчи, но, к сожалению, он этого не делает. Если он хочет получить награду лучшему новичку, он должен побеждать. Он лучший игрок в команде, он должен тащить их», – сказал бывший игрок .