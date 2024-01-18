Лу Уильямс: «Если Вембаньяма хочет получить награду лучшему новичку, он должен выигрывать матчи»

Теги Лу Уильямс Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Лу Уильямс считает, что Вембаньяме будет сложно выиграть награду лучшему новичку.

«Вемби нужно выигрывать матчи.

Он хорошо выступает, но если Чет Холмгрен будет показывать примерно такую же статистику, награду получит Чет благодаря результатам «Тандер». Они побеждают, а он второй среди лучших игроков команды.

Вемби нужно выигрывать матчи, но, к сожалению, он этого не делает. Если он хочет получить награду лучшему новичку, он должен побеждать. Он лучший игрок в команде, он должен тащить их», – сказал бывший игрок НБА.

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6 комментариев
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новички разные, в командах разных... почему такой категоричный критерий?
почему "должен выигрывать целиком матчи", а не, к примеру "не проигрывать матчи"? каждый год есть новички, которые выигрывают (не помогают, а именно выигрывают) матчи, и таких целая россыпть? чтоб было из кого выбрать?
самый дурацкий критерий именно для новичка лиги...
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Это, конечно, не проблема новичка, что его команда танкует ради еще одного пика. Но давать ROY во вторую с конца команду - это грустно.
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Ответ Цинциннат Ц.
Это, конечно, не проблема новичка, что его команда танкует ради еще одного пика. Но давать ROY во вторую с конца команду - это грустно.
Уиггинс и в первой с конца получал с 15-ю победами в сезоне. Правда, тогда особо конкуренции не было, во всяком случае, равнозначного второго претендента после травмы Джабари не осталось.

Но как бы то ни было, при определении лучшего новичка на результаты команды никогда не смотрят, по крайней мере, формально.
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Сейчас уже плюс-минус всем понятно, что Витя посильнее Чета и ROY явно нужно отдавать французу. Но как раз из-за этого возник интересный парадокс в амЭриканских медиа: придумать какую-нибудь ересь, почему Виктору нельзя отдать награду, для любого хайпожора намного выгоднее, чем сказать обратное.
Грубо говоря, это как очередной пост на Спорце про какого-нибудь Олега Монгола или Олю Бузову: все обязательно придут в комментарии, чтобы выразить свое "фи", будут спорить и создавать виральность. А ничего другого для медиа сейчас и не надо.
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Ситуация 2004 года. Как на этот раз
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