Лу Уильямс: «Если Вембаньяма хочет получить награду лучшему новичку, он должен выигрывать матчи»
Лу Уильямс считает, что Вембаньяме будет сложно выиграть награду лучшему новичку.
«Вемби нужно выигрывать матчи.
Он хорошо выступает, но если Чет Холмгрен будет показывать примерно такую же статистику, награду получит Чет благодаря результатам «Тандер». Они побеждают, а он второй среди лучших игроков команды.
Вемби нужно выигрывать матчи, но, к сожалению, он этого не делает. Если он хочет получить награду лучшему новичку, он должен побеждать. Он лучший игрок в команде, он должен тащить их», – сказал бывший игрок НБА.
почему "должен выигрывать целиком матчи", а не, к примеру "не проигрывать матчи"? каждый год есть новички, которые выигрывают (не помогают, а именно выигрывают) матчи, и таких целая россыпть? чтоб было из кого выбрать?
самый дурацкий критерий именно для новичка лиги...
Но как бы то ни было, при определении лучшего новичка на результаты команды никогда не смотрят, по крайней мере, формально.
Грубо говоря, это как очередной пост на Спорце про какого-нибудь Олега Монгола или Олю Бузову: все обязательно придут в комментарии, чтобы выразить свое "фи", будут спорить и создавать виральность. А ничего другого для медиа сейчас и не надо.