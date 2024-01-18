Евролига. Женщины. ДВТК обыграл «Сепси»

Теги результаты Евролига жен ДВТК жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги прошел один матч.

Венгерский ДВТК обыграл румынский клуб «Сепси».

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Женщины

Группа А 

ДВТК ВЕНГРИЯ – СЕПСИ РУМЫНИЯ – 72:54 (22:11, 12:23, 21:10, 17:10)

18 января. 20:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-2, ДВТК Венгрия – 9-3, Сарагоса Испания – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Валенсия Испания – 6-6, Виллербан Франция – 3-9, Сепси Румыния – 2-10, Люблин Польша – 2-10. 

Группа B

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 10-2, Мерсин Турция – 8-4, Вильнев-д’Аск Франция – 7-5, Пулковице Польша – 6-6, Виртус Италия – 6-6, Авенида Испания – 6-6, Ланды Франция – 3-9, Дьор Венгрия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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