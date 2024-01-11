Евролига. Женщины. «Фамила» примет «Фенербахче»

Теги результаты Евролига жен Фенербахче жен Фамила жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдет один матч.

Итальянская «Фамила» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Фамила Италия – Фенербахче Турция

11 января. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 9-1, ДВТК Венгрия – 8-3, Сарагоса Испания – 8-3, Фамила Италия – 6-4, Валенсия Испания – 5-6, Виллербан Франция – 3-8, Сепси Румыния – 2-9, Люблин Польша – 2-9. 

Группа B

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 10-1, Мерсин Турция – 7-4, Вильнев-д’Аск Франция – 6-5, Пулковице Польша – 6-5, Виртус Италия – 6-5, Авенида Испания – 5-6, Ланды Франция – 3-8, Дьор Венгрия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий