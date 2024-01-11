Евролига. Женщины. «Фамила» примет «Фенербахче»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдет один матч.

Итальянская «Фамила» примет турецкий «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Фамила Италия – Фенербахче Турция



11 января. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 9-1, ДВТК Венгрия – 8-3, Сарагоса Испания – 8-3, Фамила Италия – 6-4, Валенсия Испания – 5-6, Виллербан Франция – 3-8, Сепси Румыния – 2-9, Люблин Польша – 2-9.

Группа B

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 10-1, Мерсин Турция – 7-4, Вильнев-д’Аск Франция – 6-5, Пулковице Польша – 6-5, Виртус Италия – 6-5, Авенида Испания – 5-6, Ланды Франция – 3-8, Дьор Венгрия – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.