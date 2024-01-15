Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за повреждения паховых мышц
Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за травмы.
Новичок «Майами» Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд команды из-за повреждения паховых мышц.
В воскресенье в игре с «Шарлотт» Хакес набрал 15 очков уже в первой четверти, но вынужден был покинуть площадку в начале второй из-за травмы.
22-летнйи защитник перед этим не пропустил ни одной игры дебютного для себя сезона НБА.
Выезд «Хит» начнется в понедельник в Бруклине.
Отличный сезон выдаёт.