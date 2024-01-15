Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за повреждения паховых мышц

Теги травмы Майами НБА Хайме Хакес Баскетбол

Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за травмы.

Новичок «Майами» Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд команды из-за повреждения паховых мышц.

В воскресенье в игре с «Шарлотт» Хакес набрал 15 очков уже в первой четверти, но вынужден был покинуть площадку в начале второй из-за травмы.

22-летнйи защитник перед этим не пропустил ни одной игры дебютного для себя сезона НБА.

Выезд «Хит» начнется в понедельник в Бруклине.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорейшего выздоровления Хайме.
Отличный сезон выдаёт.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий