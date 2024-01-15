Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за повреждения паховых мышц

Хайме Хакес пропустит 2-матчевый выезд «Майами» из-за травмы.

Новичок « » пропустит 2-матчевый выезд команды из-за повреждения паховых мышц.

В воскресенье в игре с «Шарлотт» Хакес набрал 15 очков уже в первой четверти, но вынужден был покинуть площадку в начале второй из-за травмы.

22-летнйи защитник перед этим не пропустил ни одной игры дебютного для себя сезона .

Выезд «Хит» начнется в понедельник в Бруклине.