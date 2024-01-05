Чет Холмгрен и Хайме Хакес – лучшие новички декабря

Чет Холмгрен и Хайме Хакес признаны лучшими новичками по итогам декабря.

Центровой «Оклахомы» продолжает свой успешный дебютный сезон. Показатели 21-летнего бигмена в прошедшем месяце составили 17,4 очка, 7,7 подбора и 3,5 блок-шота в среднем за встречу. Центровой с ростом 216 сантиметров занимает 5-е место в лиге по количеству блок-шотов за матч (2,6).

Форвард « » стал лучшим новичком на Востоке. Показатели 22-летнего американца в декабре – 16,1 очка, 3,8 подбора и 2,7 передачи в среднем за встречу. 18-й номер драфта-2023 набрал 31 очко и сделал 10 подборов в рождественском матче против «Филадельфии».