Дарвин Хэм о слухах о возможной отставке: «Беру телефон – у меня 50 сообщений: «Держись. Ты в порядке? Я всегда буду рядом». Подумал, что кто-то умер»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм поделился, как отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

«Однажды смотрю – у меня около 50 сообщений. Меня нет в социальных сетях, поэтому я не знаю, что говорят люди. Вижу сообщения со словами: «Держись. Ты в порядке? Все будет хорошо. Я всегда буду рядом». Подумал, что кто-то умер. Такова была моя первоначальная реакция.

Потом кто-то прислал мне инсайд с неназванными источниками, и я подумал: «Вы про этот бред?». Все будет хорошо. У нас хорошая команда. Нам просто нужно еще поработать», – заявил Хэм в интервью Bleacher Report.

Обозреватель «Лейкерс» Йован Буха из The Athletic 4 января сообщил, что «между тренером и руководством усиливаются разногласия». За этой статьей последовало еще несколько от различных источников, которые утверждали, что Хэм может лишиться должности в ближайшее время.

2 комментария
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все болельщики нба кроме болельщиков Лал желают Хэму удачи
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ещё поработать)
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