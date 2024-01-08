Адриатическая лига. «Борац» уступил «Меге»

Теги результаты Адриатическая лига Борац Чачак Мега Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.

В противостоянии сербских клубов «Борац» уступил «Меге».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Мега 78:94 (18:30, 20:13, 21:25, 19:26)
Дата проведения
8 января, 20.00, «Hala Borac»
Онлайн матча
Борац Чачак
Segu (0), Чарапич (0), Franklin (0), Birts (0), Rebrača (0).
Мега
Гнидич (0), Джуришич (0), Malovec (0), Jelavić (0), Plavšić (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Партизан Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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