Адриатическая лига. «Борац» уступил «Меге»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.
В противостоянии сербских клубов «Борац» уступил «Меге».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 20.00, «Hala Borac»
- Борац Чачак
- Segu (0), Чарапич (0), Franklin (0), Birts (0), Rebrača (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Партизан Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.