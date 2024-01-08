YouTube-канал «Взял Мяч» был заблокирован

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Баскетбол

YouTube заблокировал канал «Взял Мяч».

Видеохостинг продолжает удаление и блокировку популярных каналов из-за рекламы букмекерских контор. Согласно правилам платформы, на территории России запрещено рекламировать «контент, связанный с азартными играми».

«Друзья, как многие из вас уже заметили, наш основной канал на YouTube удален. Как говорится, мы работаем над этим. <...>

Подпишитесь на наш резервный YouTube-канал «Взял Мяч Плюс». Там мы будем выходить в прежнем объеме», – говорится в заявлении «Взял Мяч» в телеграм-канале.

11 комментариев
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жаль, лучший контент баскетбола в России. Знамбо уан лав)
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Ответ zastup
так реклама бк на федеральных каналах идёт каждые пять минут ...или это другое 🤔
Как бы совсем немножечко другое, вам не кажется? Что-то такое неуловимое, но если вглядеться, то начинают проступать очертания.
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Карма Знамбе за стилоблоки
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На Рутубе можно завести канал.
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Эх жаль. Ну вроде на ВК они контент дублируют
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Это же идиотизм
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Ответ Insamo217
жаль, лучший контент баскетбола в России. Знамбо уан лав)
Люто плюсую, Знамбо топ! Да все там топ, если честно, кроме Матыса, как-то не вливается он в тусовку пока.
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