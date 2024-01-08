YouTube-канал «Взял Мяч» был заблокирован

YouTube заблокировал канал «Взял Мяч».

Видеохостинг продолжает удаление и блокировку популярных каналов из-за рекламы букмекерских контор. Согласно правилам платформы, на территории России запрещено рекламировать «контент, связанный с азартными играми».

«Друзья, как многие из вас уже заметили, наш основной канал на YouTube удален. Как говорится, мы работаем над этим. <...>

Подпишитесь на наш резервный YouTube-канал «Взял Мяч Плюс». Там мы будем выходить в прежнем объеме», – говорится в заявлении «Взял Мяч» в телеграм-канале.